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      Буде троє проти одного: експерт про зустріч нормандської четвірки

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      Буде троє проти одного: експерт про зустріч нормандської четвірки
      Буде троє проти одного: експерт про зустріч нормандської четвірки / 24 канал

      Деякі експерти наголошують, що може бути так, що лідери європейських країн – Меркель та Макрон – будуть на стороні Володимира Путіна, а не Президента України Володимира Зеленського на зустрічі у нормандському форматі.

      Про це заявив політичний оглядач Будерацький у програмі "Політанатомія" в етері 24 каналу.

      До теми: Меркель розкрила місце проведення зустрічі у нормандському форматі

      Під час дискусії в студії експерт запитав, як зрозуміти, чи Зеленський сильний переговорник? "Хочу нагадати, що колись президент їздив до Франції та Німеччини і просив не робити дурості та не повертати Росію в ПАРЄ. Чи це була його переговірна позиція – так, звісно, бо він вів переговори. Але він не зміг цього зробити", – відповів Будерацький.

      Політичний оглядач також навів приклад оприлюдненої стенограми розмови Зеленського і Трампа. В ній політики говорили про те, що Німеччина і Ангела Меркель роблять недостатньо для допомоги Україні. Так, на думку Зеленського і Трампа, поводяться і більшість європейських лідерів. 

      Повний текст стенограми розмови Зеленського та Трампа українською мовою (переклад 24 каналу) – читайте тут

      "Про що там говорилося? Явно, ані пані, Меркель, ані пан Макрон після того, як стенограма була опублікована, не поаплодували Зеленському від того, що вони прочитали", – зазначив Будерацький.

      Є ризики щодо зустрічі в нормандському форматі. Ризик перший – ми лишаємося трьох проти одного – лідери Франції та Німеччини з трохи "накальонним" настроєм приїдуть мирити Україну з Росією? Поки це не виглядає, наче вони на боці України. Вони всі будуть "усмиряти" Київ,
      – заявив експерт.

      Натомість депутатка від партії "Слуга народу" Марина Бардіна запевнила, що в переговорних процесах Зеленський вже має певний досвід. "Тому, зважаючи на те, що Зеленський має чіткі червоні лінії та досвід спілкування з лідерами європейських країн, він має продемонструвати позицію президента, в якого незаконно відібрана територія. Тут в нього дуже багато аргументів", – відповіла вона.

      Що таке нормандський формат?Формат переговорів щодо врегулювання ситуації на Донбасі. Перша зустріч у цьому форматі відбулася у французькій Нормандії. Учасники цих переговорів – Німеччина, Франція, Росія, Україна. Перемовини можуть відбуватися на рівні голів держав і на рівні міністрів або представників МЗС.

      Востаннє переговори "нормандської четвірки" відбулися у 2016 році. Надалі Путін відмовлявся від участі. Президент України Володимир Зеленський кілька разів пропонував провести зустріч у нормандському форматі.

      За її словами, те, що хтось намагається налагодити відносини з Росією – це все-таки не український інтерес і Україна буде продовжувати наполягати на своєму. "Щодо повернення РФ в ПАРЄ, в нас все одно лишається кілька країн-союзниць, з якими ми проводимо переговори", – додала вона.

      Хто проголосував за повернення Росії в ПАРЄ / Інфографіка 24 каналу
      Хто проголосував за повернення Росії в ПАРЄ / Інфографіка 24 каналу

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      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Володимир Путін Еммануель Макрон Ангела Меркель Нормандський формат
      Джерело: 24 канал
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