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      Будет трое против одного: эксперт о встрече нормандской четверки

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      Будет трое против одного: эксперт о встрече нормандской четверки
      Будет трое против одного: эксперт о встрече нормандской четверки / 24 канал

      Некоторые эксперты отмечают, что может быть так, что лидеры европейских стран – Меркель и Макрон – будут на стороне Владимира Путина, а не Президента Украины Владимира Зеленского на встрече в нормандском формате.

      Об этом заявил политический обозреватель Будерацкий в программе "Политанатомия" в эфире 24 канала.

      К теме: Меркель раскрыла место проведения встречи в нормандском формате

      Во время дискуссии в студии эксперт спросил, как понять, сильный ли Зеленский переговорщик? "Хочу напомнить, что когда-то президент ездил во Францию и Германию и просил не делать глупости и не возвращать Россию в ПАСЕ. Была ли это его переговорная позиция – да, конечно, потому что он вел переговоры. Но он не смог этого сделать", – ответил Будерацкий.

      Политический обозреватель также привел пример обнародованной стенограммы разговора Зеленского и Трампа. В ней политики говорили о том, что Германия и Ангела Меркель делают недостаточно для помощи Украине. Так, по мнению Зеленского и Трампа, ведут себя и большинство европейских лидеров.

      Полный текст стенограммы беседы Зеленского и Трампа (перевод 24 канала) – читайте здесь

      "О чем там говорилось? Явно, ни госпожа Меркель, ни господин Макрон после того, как стенограмма была опубликована, не поаплодировали Зеленскому от того, что они прочитали", – отметил Будерацкий.

      Есть риски относительно встречи в нормандском формате. Риск первый – мы остаемся втроем против одного – лидеры Франции и Германии с немного "накальонним" настроением приедут мирить Украину с Россией? Пока это не выглядит, будто они на стороне Украины. Они все будут "усмирять" Киев,
      – заявил эксперт.

      Однако депутат от партии "Слуга народа" Марина Бардина заверила, что в переговорных процессах Зеленский уже имеет определенный опыт. "Поэтому, несмотря на то, что Зеленский имеет четкие красные линии и опыт общения с лидерами европейских стран, он должен продемонстрировать позицию президента, у которого незаконно отобрана территория. Здесь у него очень много аргументов", – ответила она.

      Что такое "нормандский формат"?
      Формат переговоров по урегулированию ситуации на Донбассе. Первая встреча в этом формате состоялась во французской Нормандии. Участники этих переговоров – Германия, Франция, Россия, Украина ("нормандская четверка"). Переговоры могут происходить на уровне глав государств и на уровне министров или представителей МИД.

      Последний раз переговоры "нормандской четверки" состоялись в 2016 году. В дальнейшем президент России Владимир Путин отказывался от участия в этих переговорах, поэтому остальные стороны контактировали только по телефону или на уровне советников и министров.
      Новая встреча состоится уже в ближайшее время. Сначала говорилось о дате 16 сентября, но впоследствии РФ перенесла встречу еще на один месяц.

      По ее словам, то, что кто-то пытается наладить отношения с Россией – это все-таки не украинский интерес и Украина будет продолжать настаивать на своем. "О возвращении РФ в ПАСЕ, у нас все равно остается несколько стран-союзниц, с которыми мы проводим переговоры", – добавила она.

      Хто проголосував за повернення Росії в ПАРЄ / Інфографіка 24 каналу
      Кто проголосовал за возвращение России в ПАСЕ / Инфографика 24 канала

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      Теги: Владимир Зеленский Владимир Путин Новости политики Новости Украины Эммануэль Макрон Нормандский формат Ангела Меркель
      Источник: 24 канал
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