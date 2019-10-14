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      Пристайко назвал новую вероятную дату встречи нормандской четверки

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      Пристайко предположил, когда может пройти встреча нормандской четверки
      Пристайко предположил, когда может пройти встреча нормандской четверки / Фото 24 канала

      Встреча лидеров четырех государств в нормандском формате по Донбассу может состояться уже в ноябре. Однако для этого Россия должна согласиться на предложенную дату.

      Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко после встречи с главами МИД стран-членов Евросоюза в Люксембурге рассказал, что пока нет точной даты встречи.

      К теме: Будет трое против одного: эксперт о встрече нормандской четверки

      Даты обсуждаются сейчас нормандской четверкой. Есть примерное представление, что это может быть следующий месяц, если российская сторона подтвердит эти даты, предложенные нашими партнерами!
      – глава МИД Украины.

      Нормандский формат – формат переговоров по урегулированию ситуации на Донбассе. Участники этих переговоров – Германия, Франция, Россия, Украина. Переговоры могут происходить на уровне глав государств и на уровне министров или представителей МИД. Последний раз переговоры "нормандской четверки" состоялись в 2016 году. В дальнейшем Путин отказывался от участия.

      Пристайко добавил, что Украина вынуждена идти на сложные компромиссные шаги ради мира на Донбассе.

      Интересно: У Путина заявили, что Крым не собираются обсуждать "в любом формате"

      Однако Россия и ее президент Владимир Путин также должны сделать свою часть работы и способствовать прекращению конфликта. Именно РФ развязала войну 5 лет назад, ведь перебросила на Восток своих военных, поддерживает боевиков, оказывает им военную технику и "гуманитарную помощь".

      Сделаны определенные шаги. Они нелегкие для Украины, для украинского общества. Мы понимаем, что надо сделать определенные сложные компромиссы. И это вызывает недоразумение у людей. Но мы должны проделать свою сложную часть пути, чтобы принести мир на восток Украины,
      – заявил Пристайко.

      Таким образом, в ЕС рассчитывают, что Путин таки вернется к нормандскому процессу и сделает свою часть работы.

      Какие вопросы будет поднимать Украина на встрече в нормандском формате?

      1. Разведение войск в Станице Луганской.
      2. Обмен пленными.
      3. Подтверждение текста формулы Штайнмайера.
      4. Отвод войск в Золотом и Петровском.

       

      blog_ava
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      Автор: Наталья Боднар
      Теги: Новости Украины Украина – Россия МИД Украины Вадим Пристайко Новости политики Владимир Зеленский Нормандский формат
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