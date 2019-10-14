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      У Путина заявили, что Крым не собираются обсуждать "в любом формате"

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      Вопрос Крыма для России вопросом не является
      Вопрос Крыма для России вопросом не является / Коллаж 24 канала

      Поднять вопрос Крыма во время переговоров в нормандском формате – такую идею озвучил 10 октября во время пресс-марафона украинский президент Владимир Зеленский. В России отреагировали категорическим отказом поднимать этот вопрос в принципе.

      Вопрос Крыма в нормандском или других форматах обсуждать невозможно, ибо этот вопрос "в свое время уже закрыт". Об этом заявил пресс-секретарь Путина – Дмитрий Песков, пишет российский Интерфакс.

      К слову, новую дату начала разведения войск на Донбассе будут обсуждать 15 октября, – СМИ

      Так Песков прокомментировал слова Президента Украины Владимира Зеленского о намерении поднять крымский вопрос на саммите лидеров стран "нормандской четверки".

      Причины этого (крымского вопроса – 24 канал) хорошо известны, источники – тоже. Любые другие обсуждения в любых форматах – невозможны,
      – подчеркнул спикер Путина.

      Российские СМИ также после пресс-марафона Зеленского неоднократно писали – прямо или косвенно – о том, что подобные идеи по Крыму могут в принципе разрушить возможность переговоров в нормандском формате.

      Подробнее: Зеленский поднимет вопрос Крыма на встрече в нормандском формате

      К слову, Зеленский также говорил о дате встречи лидеров стран "нормандской четверки" – Украины, Германии, Франции и России. Ее стороны должны были бы согласовать в течение этой неделе. А сам саммит в нормандском формате состоится, вроде бы, в ноябре 2019 года – если Россия согласится.

      blog_ava
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      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Новости Украины Украина – Россия Новости политики Нормандский формат Владимир Зеленский Новости России Владимир Путин Новости Крыма Аннексия Крыма
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