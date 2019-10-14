У Путина заявили, что Крым не собираются обсуждать "в любом формате"

Поднять вопрос Крыма во время переговоров в нормандском формате – такую идею озвучил 10 октября во время пресс-марафона украинский президент Владимир Зеленский. В России отреагировали категорическим отказом поднимать этот вопрос в принципе.

Вопрос Крыма в нормандском или других форматах обсуждать невозможно, ибо этот вопрос "в свое время уже закрыт". Об этом заявил пресс-секретарь Путина – Дмитрий Песков, пишет российский Интерфакс.

К слову, новую дату начала разведения войск на Донбассе будут обсуждать 15 октября, – СМИ

Так Песков прокомментировал слова Президента Украины Владимира Зеленского о намерении поднять крымский вопрос на саммите лидеров стран "нормандской четверки".

Причины этого (крымского вопроса – 24 канал) хорошо известны, источники – тоже. Любые другие обсуждения в любых форматах – невозможны,

– подчеркнул спикер Путина.

Российские СМИ также после пресс-марафона Зеленского неоднократно писали – прямо или косвенно – о том, что подобные идеи по Крыму могут в принципе разрушить возможность переговоров в нормандском формате.

Подробнее: Зеленский поднимет вопрос Крыма на встрече в нормандском формате

К слову, Зеленский также говорил о дате встречи лидеров стран "нормандской четверки" – Украины, Германии, Франции и России. Ее стороны должны были бы согласовать в течение этой неделе. А сам саммит в нормандском формате состоится, вроде бы, в ноябре 2019 года – если Россия согласится.