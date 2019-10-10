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      ПРЕСС-МАРАФОН ЗЕЛЕНСКОГО РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК

      Встреча в нормандском формате состоится в ноябре, – Зеленский

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      Зеленский говорил о дате встречи "нормандской четверки"
      Зеленский говорил о дате встречи "нормандской четверки" / Офис Президента

      Дату встречи лидеров стран "нормандской четверки" – Украины, Германии, Франции и России – стороны согласуют на следующей неделе. Саммит в нормандском формате состоится в ноябре 2019 года.

      На это рассчитывает Президент Украины Владимир Зеленский, о чем он заявил во время многочасового пресс-марафона 10 октября.

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      "Я думаю, мы получим дату на следующей неделе. И я думаю, что дата будет в этом году. Думаю, что в ноябре", – сказал Зеленский.

      Что говорил Зеленский о нормандском формате в течение пресс-марафона

      ► Вопрос очередного обмена удерживаемыми людьми между Украиной и Россией будет ключевым во время встречи в нормандском формате.

      Встреча с Путиным для прекращения войны на Донбассе необходима, однако ее перспектива сейчас не обсуждается.

      Ответственность за отсрочку даты саммита лидеров стран в нормандском формате лежит только на России.

      ► Украина на саммите лидеров стран "нормандской четверки" будет поднимать такие вопросы:

      1. Разведение войск в Станице Луганской.
      2. Обмен пленными.
      3. Подтверждение текста формулы Штайнмайера.
      4. Отвод войск в Золотом и Петровском.

      ► В России понимают, что Украина никогда не сдаст своих территорий, и позиция россиян относительно переговоров постепенно меняется.

      ► Пойти войной на Крым наша армия не готова.

      ► Гарантировать на 100%, что временно оккупированный Донбасс не станет Приднестровьем – нельзя.

      ► Об обмене временного оккупированных территорий Донбасса на аннексированный украинский Крым никаких разговоров не было.

      ► Нормандский формат – это еще и возможность подчеркнуть вопрос о Крыме.

      Пресс-марафон Зеленского: главные тезисы, о чем говорил Президент Украины – в материале 24 канала.

      Что такое нормандский формат?
      Это формат переговоров по урегулированию ситуации на Донбассе. Участники этих переговоров – Германия, Франция, Россия, Украина. Переговоры могут происходить на уровне глав государств и на уровне министров или представителей МИД. Последний раз переговоры "нормандской четверки" состоялись в 2016 году. В дальнейшем Путин отказывался от участия.

      blog_ava
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      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Зеленский Пресс-марафон Зеленского Нормандский формат
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