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      Сейчас так и есть, – Зеленский ответил, может ли стать Донбасс Приднестровьем

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      Сейчас там у нас – Приднестровье, – Зеленский про Донбасс
      Сейчас там у нас – Приднестровье, – Зеленский про Донбасс / Getty Images

      Гарантировать на сто процентов, что временно оккупированный Донбасс не станет Приднестровьем, нельзя. Такое может произойти, если лидеры нормандского формата не смогут договориться.

      На самом деле ситуация с оккупированными территориями уже сейчас напоминает такой сценарий. Об этом сказал президент Владимир Зеленский на пресс-марафоне в Киеве.

      Важно: При каких условиях Украина не согласится на мир: ответ Зеленского

      Так глава государства ответил на вопрос журналистки о том, возможен ли для оккупированного Донбасса такой сценарий, если лидеры стран нормандского формата не договорятся.

      А что сейчас? Давайте честно. Сейчас там у нас – Приднестровье практически. Единственное, что у нас сегодня отличает временно оккупированный Донбасс от Приднестровья или абхазского варианта - у нас раздаются выстрелы. И все, – сказал президент.

      В то же время глава государства добавил, что не имеет значение, "физически ли поставить забор, будет яр или заминирование". Владимир Зеленский несколько раз подчеркнул – такого развития событий он очень не хотел бы, однако гарантий нет.

      Заметим, что точной даты проведения встречи в нормандском формате еще нет.

      Что известно о приднестровском конфликте?

      Конфликт между центральной властью Молдовы и самопровозглашенной республикой Приднестровья произошел еще в 1990 году. Пик противостояния был в 1992 году, когда между сторонами возникло вооруженное противостояние, завершившееся подписанием мирного соглашения. Проблема не решена до сих пор, поскольку однозначно не определен статус Приднестровья. Россия активно поддерживает самопровозглашенную республику.

      карта окупованого Донбасу Донеччина Луганщина окуповані території карта
      Карта оккупированных территорий/ Инфографика 24 канала

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      Автор: Ирина Юрковская
      Теги: Новости политики Новости Украины Владимир Зеленский Пресс-марафон Зеленского Нормандский формат Война на Донбассе Приднестровье Президент Украины
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