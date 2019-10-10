Зараз так і є, – Зеленський відповів, чи може Донбас стати Придністров'ям

Гарантувати на сто відсотків, що тимчасово окупований Донбас не стане Придністров’ям, не можна. Таке може статись, якщо лідери нормандського формату не зможуть домовитись.

Насправді ситуація із окупованими територіями вже зараз нагадує такий сценарій. Про це сказав президент Володимир Зеленський на пресмарафоні у Києві.

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Так глава держави відповів на запитання журналістки про те, чи можливий для окупованого Донбасу такий сценарій, якщо лідери країн нормандського формату не домовляться.

А що зараз? Давайте чесно. А зараз – так і є. Зараз там у нас – Придністров’я практично. Відносин немає, гуманітарна місія хоч якась є. Єдине, що нас сьогодні відрізняє тимчасово окупований Донбас від Придністров’я чи абхазького варіанту, – у нас лунають постріли. І все, – сказав президент.

Водночас глава держави додав, що немає значення, чи "фізично поставити забор, буде яр чи замінування". Володимир Зеленський кілька разів наголосив – такого розвитку подій він дуже не хотів би, однак гарантій нема.

Зауважимо, що точної дати проведення зустрічі в нормандському форматі ще немає.

Що відомо про Придністровський конфлікт?

Конфлікт між центральною владою Молдови та самопроголошеною республікою Придністров'я трапився ще у 1990 році. Пік протистояння був у 1992 році, коли між сторонами виникло збройне протистояння, завершене підписанням мирної угоди. Проблему не вирішено і досі, оскільки однозначно не визначено статус Придністров'я. Росія активно підтримує самопроголошену республіку.



Карта окупованих території / Інфографіка 24 каналу