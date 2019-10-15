Чи переростуть мітинги в Україні у масові протести проти президента

У День захисника України 14 жовтня країною пройшли акції протесту через скандальну формулу Штайнмаєра. З чим не згодні їх учасники і до чого це може призвести – у матеріалі 24 каналу.

Чому українці протестують?

Перші акції проти формули Штайнмаєра розпочалися 1 жовтня. На площі міст, зокрема в Києві, вийшли по кілька сотень мітингувальників, серед яких "Нацкорпус" і "Нацдружини", під загальним гаслом "Ні капітуляції!". Учасники акцій не згодні з пунктами формули Штайнмаєра. Вона, зокрема, передбачає проведення на окупованих територіях Донбасу місцевих виборів відповідно до українського законодавства та під наглядом ОБСЄ. Після чого Україна має ухвалити закон про особливий статус ОРДЛО. Проте спірним моментом формули є порядок виконання безпекових умов, які Росія і Україна трактують по-своєму.

Читайте також: Чому формула Штайнмаєра, а не воєнний шлях: пояснення Зеленського

Аби заспокоїти країну, президент Володимир Зеленський записав відеозвернення до українців. У ньому він заявив, що поважає конституційне право громадян на протест. Але при цьому закликав не піддаватися на маніпуляції і провокації, тому що зради, за його словами, немає.

Дивіться повне відео звернення президента Зеленського до українців:

14 жовтня в Україні традиційно відзначали День козацтва і свято Покрову Пресвятої Богородиці. З 2015 року – це ще й День захисника Вітчизни. В цей день Зеленський з дружиною Оленою вшанували хвилиною мовчання загиблих українських захисників біля Стіни пам’яті полеглих у Києві.

В цей самий день на черговий марш "Ні капітуляції!" у Києві вийшли, за підрахунками поліції, близько 12 тисяч людей. Учасники акції вимагали від влади відмовитись від особливого статусу для Донбасу, не дозволяти відведення українських військ із ключових позицій та заборонити амністію проросійських бойовиків.



Карта окупованих території / інфографіка 24 каналу

Третього Майдану не буде

Втім, усе пройшло мирно і в столиці, і в регіонах. Називати марш проти формули Штайнмаєра сплеском масових протестів не варто – кажуть політологи. За словами голови правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимира Фесенка, кілька років тому ексглава Одеської держадміністрації Саакашвілі на акції проти Порошенка виводив близько десяти тисяч людей – практично стільки ж, скільки на марш "Ні капітуляції!"

Якщо порівнювати марш 14 жовтня в Києві з акціями крайніх правих сил, які проходили в попередні роки, або ті, які організовував Саакашвілі проти Порошенка, то немає ніякого сплеску. Проблема не в акціях протесту,

– зауважує Володимир Фесенко.



Українці хочуть миру, але не на умовах Кремля / Фото Getty

На думку політолога, більшість українців, зокрема, киян, не стануть протестувати через скандальну формулу. Фесенко каже: за даними соцопитувань, проти будь-яких домовленостей з Росією і компромісного мирного врегулювання конфлікту на Донбасі виступає близько 25% українців. Це сильні, але не критичні для суспільства настрої. Швидше, ми спостерігаємо мобілізацію тих, хто і так був проти Зеленського, і тих, хто проти будь-яких домовленостей із Росією.

Більшість українців втомилися від війни і хочуть миру. Тут вони підтримують президента Зеленського. Передумов для масового Майдану немає. Для справжнього Майдану потрібно не менше ста тисяч осіб. І щоб акція була постійною і довготривалою. Поки цього немає,

– наголошує Володимир Фесенко.

Читайте також: У Мінську спробують знову домовитись про розведення: карта

За словами заступника директора соціологічної групи "Рейтинг" Любомира Мисіва, більшість українців вважає, що конфлікт на Донбасі треба вирішувати дипломатичним шляхом. 23% переконані, що потрібно продовжувати військові дії до перемоги. 5% кажуть, що Донбас треба відділити від України.

Позитивно суспільство сприймає введення на окуповані території миротворців ООН без російського контингенту. Проведення місцевих виборів в ОРДЛО за умови відновлення нашого контролю за українсько-російським кордоном. Трохи менше українців підтримують вибори під контролем ОБСЄ,

– зазначає Любомир Мисів.

До речі, дві третини опитаних групою "Рейтинг" з 21 по 25 вересня взагалі не змогли оцінити ініціативу мирного врегулювання, відому як формула Штайнмаєра. 23% висловилися проти цієї ідеї, 18% – підтримали її.

Читайте також: Україна тактично обійшла Росію, – дипломат

Як далі розвиватиметься ситуація?

На думку Любомира Мисіва, масовий спротив суспільства можуть викликати кілька речей. По-перше, українці гостро критикують можливу амністію бойовиків. По-друге, створення так званої "народної міліції" в ОРДЛО. І взагалі не сприймають ініціативу миротворців із російським контингентом.

Можна спрогнозувати, що крайні радикальні вимоги, такі, як проведення активних військових дій на Донбасі, або з іншого боку – надання автономії ОРДЛО – можуть спричинити акції протесту,

– наголошує Мисів.

Водночас заступник глави Офісу президента Юрій Костюк в інтерв’ю "Громадському" заявив, що причиною акції "Ні капітуляції!" стала недостатня комунікація з українським суспільством в питанні врегулювання конфлікту на Донбасі. За його словами, багато людей не розуміють суті формули Штайнмаєра через брак спілкування між владою та народом. А до обговорення дражливих питань про надання Донбасу особливого статусу і амністії ув'язнених бойовиків дуже далеко, заспокоює Костюк.



Потрібна більш активна комунікація Зеленського із суспільством / Фото офісу президента

На Банковій підкреслюють: те, що по країні пройшли акції протесту, підтверджує, що Україна – демократична держава.

Політичний спектр учасників акцій – досить широкий, зазначає Володимир Фесенко. В першу чергу, це націоналісти, які виступають проти будь-яких домовленостей із Росією. З різних мотивів беруть участь в них партії "ЄС" Порошенка, "Голос", "Батьківщина". А крім них – всі, хто зацікавлений в ослабленні Зеленського.

Порошенко не може очолити вуличні протести. Він непопулярний серед українців. Відсутність явного лідера – стримуючий фактор протестів. Плюс немає масового настрою,

– розповідає Фесенко.

В таких умовах Зеленському треба проявляти гнучкість і проводити більш активну комунікаційну політику з українцями, вважає політолог. Втім, на його переконання, подальші рухи щодо врегулювання збройного конфлікту на Донбасі залежатимуть не тільки від внутрішніх протестів, але і від готовності Путіна йти на компроміси.

Нова влада України показує, що хоче вирішувати збройний конфлікт крок за кроком. Зокрема, почати з формули Штайнмаєра. Та негативна реакція Кремля на умови України щодо впровадження формули Штайнмаєра демонструє, що Путін не збирається припиняти війну.