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      Розведення військ на Донбасі: чого бояться мешканці Маріуполя

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      У Маріуполі з острахом чекають на початок розведення військ на Донеччині. Адже, за повідомленням штабу ООС, цей процес може на 10 кілометрів наблизити місто до так званої сірої зони. Які нині настрої біля лiнiї вогню – читайте у матеріалі 24 каналу.

      Уже п'ять років маріупольці живуть за 20 кілометрів від лiнiї розмежування. Місцеві, за їх словами, вже призвичаїлись, що небезпека завжди поруч.

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      План розведення військ ще узгоджується, втім у деяких місцях Приазов'я лінія розмежування може посунутися аж на 10 кілометрів. Найбільше мешканці Маріуполя бояться, що ворог використає цю відстань на свою користь.

      "Якщо вони відійдуть, то залишать місто "голим". Буде прямий наступ на Маріуполь", – переконаний місцевий житель Альберт.
      "Це хай росiяни вiдходять з української землi, а ми – на своїй. Ми не хочемо нiкуди вiдходити", – зазначила Олена, мешканка Маріуполя.

      Руслан Пустовойт – ветеран АТО, за рiдне мiсто воював з 2014 року. Отримав два важкi поранення – поруч з Павлополем та Широкиним. Останнє селище, до речі, уже чотири роки зовсім безлюдне. Колись курортне село бойовики знищили за кiлька мiсяцiв.

      Я за кожен сантиметр землі проливав свою кров. Зараз зазначені населені пункти контролюють українські військові,
      – наголосив Пустовойт.

      "Я говорю завжди так: хочете прийняти рішення, у нас в окопах посидьте тиждень "перемир'я", коли щодня вбивають та калічать. Проживіть з нами тиждень, а потім приймайте рішення", – додав він.

      Руслан Пустовойт
      Ветеран АТО Руслан Пустовойт

      Цілком можливо, що після розведення сил на Донеччині Широкине і Гранітне опиняться у сірій зоні. А Павлопіль і Талаківка потраплять у демілітаризовану територію.

      Бердянське ж може взагалі розділитись навпіл. Адже лінія розмежування може пройти просто через селище. Тоді одна частина Бердянського стане "сірою", інша – залишиться під контролем Києва.

      Остаточно розведення військ за таким сценарієм поки не затвердили, втім такий варіант цілком можливий.

      Дивлячись на карту, ми зрозуміємо, що лінія фронту буде розширюватися у геометричній прогресії . Якщо відводитимемо війська на 15-30 кілометрів, будемо змушені зміцнювати лінію,
      – пояснив командир загону спецпризначення полку "Азов" Денис Прокопенко.

      Остаточний варіант нової лінії розмежування мають затвердити під час тристоронньої зустрічі у Мінську. Офіційно жодних наказів, зокрема, в районі Широкиного та Водяного, наші військові не отримували. Тому поки залишати свої позиції не збираються.

      Карта окупованих територій
      Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Діана Луцишин
      Теги: Новини України Розведення військ Війна на Донбасі Новини Маріуполя
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