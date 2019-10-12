Одного рішення Путіна достатньо, – Пристайко про те, чого Україна чекає від РФ на Донбасі

Росія вже зараз може зробити конкретні кроки для врегулювання ситуації на Донбасі. Для цього потрібне одне рішення російського президента Володимира Путіна.

Так, Кремль може забрати з окупованого Донбасу своїй військових, озброєння, припинити фінансування та припинити видавати свої паспорти. Про це заявив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко в інтерв'ю Укрінформу.

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"Насправді одного рішення Путіна достатньо, щоб Росія почала рухатися в тому напрямку, якого хочуть всі, в першу чергу – Україна", – сказав він.

Пристайко наголосив, що Росія завезла на окупований Донбас силу-силенну техніки і снарядів, яких їм вистачить на наступні сто років.

Вони можуть просто бомбардувати наших військових безкінечно довго. Саме тому ми хочемо не сидіти й просто чекати шостий, сьомий, восьмий рік, а використати санкційний тиск Європи як шанс змусити Росію до поступок,

– додав глава МЗС.

Що зараз відбувається на окупованому Донбасі?

Представник України в ТКГ передав представнику ОБСЄ Мартіну Сайдіку лист, у якому держава погоджується із формулюваннями формули Штайнмаєра . Їх раніше узгодили радники глав держав нормандського формату.

Основне про формулу Штайнмаєра:

Відповідно до формули, тимчасовий закон про особливий статус Донбасу починає діяти після того, як в ОРДЛО відбудуться місцеві вибори.

починає діяти після того, як в ОРДЛО відбудуться місцеві вибори. Ці вибори повинні відбутись згідно з Конституцією та законодавством України. Ключове значення тут має і публікація звіту ОБСЄ про те, що вибори відбулися за стандартами ОБСЄ т а міжнародними стандартами демократичних виборів.

а міжнародними стандартами демократичних виборів. В Україні погодження формули сприйняли різко. У найбільших містах вже відбулися низка акцій протесту проти імплементації в Україні формули Штайнмаєра. Учасники акції закликають протистояти капітуляції та не здавати національних інтересів України.

Президент Володимир Зеленський наголошує – це не капітуляція. Він пояснив українцям, що ніяких виборів на Донбасі не може бути, якщо "там будуть будь-які війська". Глава держави також зазначив, що тепер зникли останні перепони до проведення саміту в нормандському форматі.

Також 1 жовтня президент Зеленський заявив, що сторони домовились про початок розведення військ у селі Петрівське на Донеччині та місті Золоте на Луганщині.

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Чому воно ще не почалося?

Розведення військ так і не розпочалося 7 жовтня , бо бойовики порушили домовленості. Це стане можливим лише за умови, коли проросійські бойовики припинять вогонь у районах, де має відбутися відведення. Режиму тиші вони повинні дотримуватися упродовж щонайменше 7 діб. Водночас Путін уже встиг звинуватити у всьому Україну.



Карта окупованих територій/ Інфографіка 24 каналу