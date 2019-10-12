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      Одного рішення Путіна достатньо, – Пристайко про те, чого Україна чекає від РФ на Донбасі

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      Пристайко розповів, яких кроків Україна очікує від Росії на Донбасі
      Пристайко розповів, яких кроків Україна очікує від Росії на Донбасі / EPA

      Росія вже зараз може зробити конкретні кроки для врегулювання ситуації на Донбасі. Для цього потрібне одне рішення російського президента Володимира Путіна.

      Так, Кремль може забрати з окупованого Донбасу своїй військових, озброєння, припинити фінансування та припинити видавати свої паспорти. Про це заявив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко в інтерв'ю Укрінформу.

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      "Насправді одного рішення Путіна достатньо, щоб Росія почала рухатися в тому напрямку, якого хочуть всі, в першу чергу – Україна", – сказав він.

      Пристайко наголосив, що Росія завезла на окупований Донбас силу-силенну техніки і снарядів, яких їм вистачить на наступні сто років.

      Вони можуть просто бомбардувати наших військових безкінечно довго. Саме тому ми хочемо не сидіти й просто чекати шостий, сьомий, восьмий рік, а використати санкційний тиск Європи як шанс змусити Росію до поступок,
      – додав глава МЗС.

      Що зараз відбувається на окупованому Донбасі?

      Представник України в ТКГ передав представнику ОБСЄ Мартіну Сайдіку лист, у якому держава погоджується із формулюваннями формули Штайнмаєра. Їх раніше узгодили радники глав держав нормандського формату. 

      Основне про формулу Штайнмаєра:

      • Відповідно до формули, тимчасовий закон про особливий статус Донбасу починає діяти після того, як в ОРДЛО відбудуться місцеві вибори.
      • Ці вибори повинні відбутись згідно з Конституцією та законодавством України. Ключове значення тут має і публікація звіту ОБСЄ про те, що вибори відбулися за стандартами ОБСЄ та міжнародними стандартами демократичних виборів.
      • В Україні погодження формули сприйняли різко. У найбільших містах вже відбулися низка акцій протесту проти імплементації в Україні формули Штайнмаєра. Учасники акції закликають протистояти капітуляції та не здавати національних інтересів України.

      Президент Володимир Зеленський наголошує – це не капітуляція. Він пояснив українцям, що ніяких виборів на Донбасі не може бути, якщо "там будуть будь-які війська". Глава держави також зазначив, що тепер зникли останні перепони до проведення саміту в нормандському форматі.

      Також 1 жовтня президент Зеленський заявив, що сторони домовились про початок розведення військ у селі Петрівське на Донеччині та місті Золоте на Луганщині.

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      Чому воно ще не почалося?

      Розведення військ так і не розпочалося 7 жовтня, бо бойовики порушили домовленості. Це стане можливим лише за умови, коли проросійські бойовики припинять вогонь у районах, де має відбутися відведення. Режиму тиші вони повинні дотримуватися упродовж щонайменше 7 діб. Водночас Путін уже встиг звинуватити у всьому Україну. 

      карта окупованого Донбасу Донеччина Луганщина окуповані території карта
      Карта окупованих територій/ Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Ірина Юрковська
      Теги: Новини України Новини політики Новини Росії Вадим Пристайко Війна на Донбасі МЗС України Україна – Росія
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