Можливо, це остання спроба, – Пристайко про Зеленського і майбутнє Донбасу

Президент Володимир Зеленський намагається активувати переговори у нормандському форматі, аби не допустити придністровського сценарію на окупованій частині Донбасу.

Загрозу створення Придністров’я в Україні усвідомлювали ще в перші дні нападу Росії, про це сказав міністр закордонних справ України Вадим Пристайко.

Важливо: Зараз так і є, – Зеленський відповів, чи може Донбас стати Придністров'ям

Він зазначив, що реалізація цього задуму триває – і "ми, на жаль, заглиблюємося далі і далі в якісь такі сценарії інкапсуляції цього регіону".

І те, що зараз робить президент Зеленський – це, можливо, остання спроба якось розірвати цю тенденцію, цей тренд,

– вважає Пристайко.

Міністр вважає, що "якщо не робити зараз різких рухів і останніх спроб", то прогнози будуть невтішними.

"Напевне, закінчиться тим, що квазіутворення, яке називається "ЛНР", "ДНР", буде все далі і далі заглиблюватися в радянське минуле і відриватися від основного шляху розвитку, який вибрала решта України", – пояснив він.

Що відомо про Придністровський конфлікт?

Конфлікт між центральною владою Молдови та самопроголошеною республікою Придністров'я трапився ще у 1990 році. Пік протистояння був у 1992 році, коли між сторонами виникло збройне протистояння, завершене підписанням мирної угоди. Проблему не вирішено і досі, оскільки однозначно не визначено статус Придністров'я. Росія активно підтримує самопроголошену республіку.



Карта окупованих територій/ Інфографіка 24 каналу