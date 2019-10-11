Возможно, это последняя попытка, – Пристайко о Зеленском и будущем Донбасса
Президент Владимир Зеленский пытается активировать переговоры в нормандском формате, чтобы не допустить приднестровского сценария на оккупированной части Донбасса.
Угрозу создания Приднестровья в Украине осознавали еще в первые дни нападения России, об этом сказал министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.
Важно: Сейчас так и есть, – Зеленский ответил, может ли Донбасс стать Приднестровьем
Он отметил, что реализация этого замысла продолжается – и "мы, к сожалению, углубляемся дальше и дальше в какие-то такие сценарии инкапсуляции этого региона".
И то, что сейчас делает президент Зеленский – это, возможно, последняя попытка как-то разорвать эту тенденцию, этот тренд,
– считает Пристайко.
Министр считает, что "если не делать сейчас резких движений и последних попыток", то прогнозы будут неутешительными.
"Наверное, закончится тем, что квазиформирование, которое называется "ЛНР", "ДНР", будет все дальше и дальше углубляться в советское прошлое и отрываться от основного пути развития, который выбрала остальная Украина", – пояснил он.
Что известно о Приднестровском конфликте?
Конфликт между центральной властью Молдовы и самопровозглашенной республикой Приднестровья произошел еще в 1990 году. Пик противостояния был в 1992 году, когда между сторонами возникло вооруженное противостояние, завершенное подписанием мирного соглашения. Проблема не решена до сих пор, поскольку однозначно не определен статус Приднестровья. Россия активно поддерживает самопровозглашенную республику.