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      Возможно, это последняя попытка, – Пристайко о Зеленском и будущем Донбасса

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      Зеленский делает последнюю попытку не допустить на Донбассе Приднестровья, – Пристайко
      Зеленский делает последнюю попытку не допустить на Донбассе Приднестровья, – Пристайко / LIGA.net

      Президент Владимир Зеленский пытается активировать переговоры в нормандском формате, чтобы не допустить приднестровского сценария на оккупированной части Донбасса.

      Угрозу создания Приднестровья в Украине осознавали еще в первые дни нападения России, об этом сказал министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

      Важно: Сейчас так и есть, – Зеленский ответил, может ли Донбасс стать Приднестровьем

      Он отметил, что реализация этого замысла продолжается – и "мы, к сожалению, углубляемся дальше и дальше в какие-то такие сценарии инкапсуляции этого региона".

      И то, что сейчас делает президент Зеленский – это, возможно, последняя попытка как-то разорвать эту тенденцию, этот тренд,
      – считает Пристайко.

      Министр считает, что "если не делать сейчас резких движений и последних попыток", то прогнозы будут неутешительными.

      "Наверное, закончится тем, что квазиформирование, которое называется "ЛНР", "ДНР", будет все дальше и дальше углубляться в советское прошлое и отрываться от основного пути развития, который выбрала остальная Украина", – пояснил он.

      Что известно о Приднестровском конфликте?

      Конфликт между центральной властью Молдовы и самопровозглашенной республикой Приднестровья произошел еще в 1990 году. Пик противостояния был в 1992 году, когда между сторонами возникло вооруженное противостояние, завершенное подписанием мирного соглашения. Проблема не решена до сих пор, поскольку однозначно не определен статус Приднестровья. Россия активно поддерживает самопровозглашенную республику.

      карта окупованого Донбасу Донеччина Луганщина окуповані території карта
      Карта оккупированных территорий / Инфографика 24 канала

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      Автор: Ирина Юрковская
      Теги: Война на Донбассе Новости Украины Новости политики Владимир Зеленский Президент Украины Вадим Пристайко
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