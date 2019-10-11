Розведення сил на Донбасі: Путін вже знайшов винних в Україні

Так, очільник Кремля каже, що війська не вдається розвести через "українських націоналістів". За словами Путіна, вони зривають процес мирного врегулювання ситуації на Донбасі.

Російський президент має на увазі українських ветеранів, волонтерів та активістів, які приїхали у місто Золоте, аби захистити місцевих мешканців. Про те, хто винен у затримці розведення військ та про політичну волю президента Зеленського, Путін розмірковував на засіданні Ради глав держав СНД, передає ТАСС.

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Домовилися про розведення сил, але ніяк чинний президент України не може забезпечити розведення бойових підрозділів і техніки, ну не може! Під'їхали туди націоналістичні військові формування та публічно заявили: якщо армія піде з цих позицій, ми там станемо. Армія не йде,

– наголосив Путін.

Цікаво, що російський лідер вирішив повністю проігнорувати той факт, що окупанти на Донбасі ледь не щодня обстрілюють позиції українських військових біля Золотого.

Натомість, глава Кремля вирішив дати президенту Зеленському пораду. Каже, йому треба проявити політичну волю.

"Представники ДНР і ЛНР вже двічі або тричі давали сигнал про готовність до розведення сил – запускали сигнальні білі ракети, проте з української сторони відповіді не було", – додав Путін, який раніше заявляв, що бойовики йому зовсім не підконтрольні.

Що відомо про розведення військ на Донбасі?

1 жовтня президент Зеленський заявив, що на зустрічі Тристоронньої контактної групи в Мінську сторони домовились про початок розведення військ у селі Петрівське на Донеччині та місті Золоте на Луганщині. Своєю чергою, спецпредставник ОБСЄ в ТКГ Мартін Сайдік повідомив, що розведення сил і засобів стартує 7 жовтня.

Міністр оборони Андрій Загороднюк уточнив, що українські військові відійдуть на відстань, яка дозволить одразу повернутися назад у разі порушення домовленостей російськими окупаційними військами.

Чому розведення військ ще не почалося?

Розведення військ так і не розпочалося 7 жовтня, бо це стане можливим лише за умови, коли проросійські бойовики припинять вогонь у районах, де має відбутися відведення, та дотримуватимуться режиму тиші упродовж щонайменше 7 діб. Натомість окупанти не припиняють стріляти.