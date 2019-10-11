Разведение сил на Донбассе: Путин уже нашел виновных в Украине

Так, глава Кремля говорит, что войска не удается развести из-за "украинских националистов". По словам Путина, они срывают процесс мирного урегулирования ситуации на Донбассе.

Российский президент имеет в виду украинских ветеранов, волонтеров и активистов, которые приехали в город Золотое, чтобы защитить местных жителей. О том, кто виноват в задержке разведения войск и о политической воле президента Зеленского, Путин рассуждал на заседании Совета глав государств СНГ, передает ТАСС.

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Договорились о разведении сил, но никак действующий президент Украины не может обеспечить разведение боевых подразделений и техники, ну не может! Подъехали туда националистические военные формирования и публично заявили: если армия уйдет с этих позиций, мы там станем. Армия не идет,

– подчеркнул Путин.

Интересно, что российский лидер решил полностью проигнорировать тот факт, что оккупанты на Донбассе чуть ли не ежедневно обстреливают позиции украинских военных возле Золотого.

Зато, глава Кремля решил дать президенту Зеленскому совет. Говорит, ему надо проявить политическую волю.

"Представители ДНР и ЛНР уже дважды или трижды давали сигнал о готовности к разведению сил – запускали сигнальные белые ракеты, однако с украинской стороны ответа не было", – добавил Путин, который ранее заявлял, что боевики ему совершенно не подконтрольны.

Что известно о разведении войск на Донбассе?

1 октября президент Зеленский заявил, что на встрече Трехсторонней контактной группы в Минске стороны договорились о начале разведения войск в селе Петровское в Донецкой области и городе Золотое на Луганщине. В свою очередь, спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ Мартин Сайдик сообщил, что разведение сил и средств стартует 7 октября.

Министр обороны Андрей Загороднюк уточнил, что украинские военные отойдут на расстояние, которое позволит сразу вернуться обратно в случае нарушения договоренностей российскими оккупационными войсками.

Почему разведение войск еще не началось?

Разведение войск так и не началось 7 октября, потому что это станет возможным лишь при условии, когда пророссийские боевики прекратят огонь в районах, где должен состояться отвод, и будут придерживаться режима тишины в течение минимум 7 суток. Однако оккупанты не прекращают стрелять.