Одного решения Путина достаточно, – Пристайко о том, чего Украина ждет от РФ на Донбассе

Россия уже сейчас может предпринять конкретные шаги для урегулирования ситуации на Донбассе. Для этого нужно одно решение российского президента Владимира Путина.

Так, Кремль может забрать с оккупированного Донбасса своих военных, вооружение, прекратить финансирование и прекратить выдавать свои паспорта. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в интервью Укринформу.

Важно: Если не "Минск", то что: какие сценарии для Донбасса рассматривают у Зеленского

"На самом деле одного решения Путина достаточно, чтобы Россия начала двигаться в том направлении, которого хотят все, в первую очередь – Украина", – сказал он.

Пристайко сообщил, что Россия завезла на оккупированный Донбасс уйму техники и снарядов, которых им хватит на следующие сто лет.

Они могут просто бомбить наших военных бесконечно долго. Именно поэтому мы хотим не сидеть и просто ждать шестой, седьмой, восьмой год, а использовать санкционное давление Европы как шанс принудить Россию к уступкам,

– добавил глава МИД.

Что сейчас происходит на оккупированном Донбассе?

Представитель Украины в ТКГ передал представителю ОБСЕ Мартину Сайдику письмо, в котором государство соглашается с формулировками формулы Штайнмайера. Их ранее согласовали советники глав государств нормандского формата.

Основное о формуле Штайнмайера:

Согласно формуле, временный закон об особом статусе Донбасса начинает действовать после того, как в ОРДЛО состоятся местные выборы.

начинает действовать после того, как в ОРДЛО состоятся местные выборы. Эти выборы должны состояться согласно Конституции и законодательству Украины. Ключевое значение здесь имеет и публикация отчета ОБСЕ о том, что выборы прошли согласно стандартам ОБСЕ и международным стандартам демократических выборов.

и международным стандартам демократических выборов. В Украине согласование формулы восприняли резко. В крупнейших городах уже состоялся ряд акций протеста против имплементации в Украине формулы Штайнмайера. Участники акции призывают противостоять капитуляции и не сдавать национальные интересы Украины.



Президент Владимир Зеленский отмечает - это не капитуляция. Он объяснил украинцам, что никаких выборов на Донбассе не может быть, если "там будут какие-либо войска". Глава государства также отметил, что теперь исчезли последние препятствия к проведению саммита в нормандском формате.

Также 1 октября президент Зеленский заявил, что стороны договорились о начале разведения войск в селе Петровское в Донецкой области и городе Золотое на Луганщине.

Обратите внимание: Возможно, это последняя попытка, – Пристайко о Зеленском и будущем Донбасса

Почему оно еще не началось?

Разведение войск так и не началось 7 октября, потому что боевики нарушили договоренности. Это станет возможным лишь при условии, когда пророссийские боевики прекратят огонь в районах, где должен состояться отвод. Режим тишины они должны соблюдать в течение не менее 7 суток. Путин уже успел обвинить во всем Украину.



Карта оккупированных территорий/ Инфографика 24 канала