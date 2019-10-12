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      Одного решения Путина достаточно, – Пристайко о том, чего Украина ждет от РФ на Донбассе

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      Пристайко рассказал, каких шагов Украина ожидает от России на Донбассе
      Пристайко рассказал, каких шагов Украина ожидает от России на Донбассе / EPA

      Россия уже сейчас может предпринять конкретные шаги для урегулирования ситуации на Донбассе. Для этого нужно одно решение российского президента Владимира Путина.

      Так, Кремль может забрать с оккупированного Донбасса своих военных, вооружение, прекратить финансирование и прекратить выдавать свои паспорта. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в интервью Укринформу.

      Важно: Если не "Минск", то что: какие сценарии для Донбасса рассматривают у Зеленского

      "На самом деле одного решения Путина достаточно, чтобы Россия начала двигаться в том направлении, которого хотят все, в первую очередь – Украина", – сказал он.

      Пристайко сообщил, что Россия завезла на оккупированный Донбасс уйму техники и снарядов, которых им хватит на следующие сто лет.

      Они могут просто бомбить наших военных бесконечно долго. Именно поэтому мы хотим не сидеть и просто ждать шестой, седьмой, восьмой год, а использовать санкционное давление Европы как шанс принудить Россию к уступкам,
      – добавил глава МИД.

      Что сейчас происходит на оккупированном Донбассе?

      Представитель Украины в ТКГ передал представителю ОБСЕ Мартину Сайдику письмо, в котором государство соглашается с формулировками формулы Штайнмайера. Их ранее согласовали советники глав государств нормандского формата.

      Основное о формуле Штайнмайера:

      • Согласно формуле, временный закон об особом статусе Донбасса начинает действовать после того, как в ОРДЛО состоятся местные выборы.
      • Эти выборы должны состояться согласно Конституции и законодательству Украины. Ключевое значение здесь имеет и публикация отчета ОБСЕ о том, что выборы прошли согласно стандартам ОБСЕ и международным стандартам демократических выборов.
      • В Украине согласование формулы восприняли резко. В крупнейших городах уже состоялся ряд акций протеста против имплементации в Украине формулы Штайнмайера. Участники акции призывают противостоять капитуляции и не сдавать национальные интересы Украины.


      Президент Владимир Зеленский отмечает - это не капитуляция. Он объяснил украинцам, что никаких выборов на Донбассе не может быть, если "там будут какие-либо войска". Глава государства также отметил, что теперь исчезли последние препятствия к проведению саммита в нормандском формате.

      Также 1 октября президент Зеленский заявил, что стороны договорились о начале разведения войск в селе Петровское в Донецкой области и городе Золотое на Луганщине.

       Обратите внимание: Возможно, это последняя попытка, – Пристайко о Зеленском и будущем Донбасса

      Почему оно еще не началось?

      Разведение войск так и не началось 7 октября, потому что боевики нарушили договоренности. Это станет возможным лишь при условии, когда пророссийские боевики прекратят огонь в районах, где должен состояться отвод. Режим тишины они должны соблюдать в течение не менее 7 суток. Путин уже успел обвинить во всем Украину.

      карта окупованого Донбасу Донеччина Луганщина окуповані території карта
      Карта оккупированных территорий/ Инфографика 24 канала

      blog_ava
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      Автор: Ирина Юрковская
      Теги: Новости Украины Новости политики Украина – Россия МИД Украины Война на Донбассе Вадим Пристайко Новости России
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