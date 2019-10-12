Разведение войск на Донбассе: чего боятся жители Мариуполя

В Мариуполе со страхом ждут начала разведения войск в Донецкой области. Ведь, по сообщению штаба ООС, этот процесс может на 10 километров приблизить город к так называемой серой зоне. Какие нынче настроения у линии огня – читайте в материале 24 канала.

Уже пять лет мариупольцы живут в 20 километрах от линии разграничения. Местные, по их словам, уже привыкли, что опасность всегда рядом.

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План разведения войск еще согласовывается, однако в некоторых местах Приазовья линия разграничения может подвинуться аж на 10 километров. Больше всего жители Мариуполя боятся, что враг использует это расстояние в свою пользу.

"Если они уйдут, то оставят город "голым". Будет прямое наступление на Мариуполь", – убежден местный житель Альберт.

"Это пусть россияне отходят с украинской земли, а мы – на своей. Мы не хотим никуда отходить", – отметила Елена, жительница Мариуполя.

Руслан Пустовойт – ветеран АТО, за родной город воевал с 2014 года. Получил два тяжелых ранения – рядом с Павлополем и Широкино. Последний поселок, кстати, уже четыре года совсем безлюдный. Когда-то курортное село боевики уничтожили за несколько месяцев.

Я за каждый сантиметр земли проливал свою кровь. Сейчас указанные населенные пункты контролируют украинские военные,

– отметил Пустовойт.

"Я говорю всегда так: хотите принять решение, у нас в окопах посидите неделю "перемирия", когда каждый день убивают и калечат. Проживите с нами неделю, а потом принимайте решение", – добавил он.



Ветеран АТО Руслан Пустовойт

Вполне возможно, что после разведения сил в Донецкой области Широкино и Гранитное окажутся в серой зоне. А Павлополь и Талаковка попадут в демилитаризованную территорию.

Бердянское же может вообще разделиться пополам. Ведь линия разграничения может пройти прямо через поселок. Тогда одна часть Бердянского станет "серой", другая – останется под контролем Киева.

Окончательно разведение войск по такому сценарию пока не утвердили, впрочем, такой вариант вполне возможен.

Смотря на карту, мы поймем, что линия фронта будет расширяться в геометрической прогрессии. Если будем отводить войска на 15-30 километров, будем вынуждены укреплять линию,

– пояснил командир отряда спецназначения полка "Азов" Денис Прокопенко.

Окончательный вариант новой линии разграничения должны утвердить в ходе трехсторонней встречи в Минске. Официально никаких приказов, в частности, в районе Широкино и Водяного, наши военные не получали. Поэтому пока оставлять свои позиции не собираются.



Карта оккупированных территорий / Инфографика 24 канала