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      Чи зустрінеться Зеленський з Путіним: відповідь Пристайка

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      Чи буде зустріч Путіна та Зеленського
      Чи буде зустріч Путіна та Зеленського / Колаж 24 каналу

      Україна не планує проводити особисту зустріч Президента України Володимира Зеленського та лідера РФ Володимира Путіна.

      Міністр закордонних справ Вадим Пристайко під час брифінгу заявив, що наразі Україна має достатньо можливостей провести зустріч у нормандському форматі.

      Важливо: Зустріч у нормандському форматі: у Путіна відреагували на заяву про "зняті перешкоди"

      Заради цієї зустрічі (у нормандському форматі – ред. 24 канал) були зроблені певні болючі кроки,
      – наголосив Пристайко.

      Він додав, що спочатку проведуть зустріч "нормандської четвірки», а далі "будемо вирішувати, які і коли зустрічі проводити".

      Коли відбудеться зустріч у нормандському форматі?До "нормандської четвірки" входять президенти України, Росії, Франції та Німеччини. Вони планують зустрітися у Парижі. За словами Пристайка, дата вже є, втім, на відповідь Росії досі чекають.

      Президент України Володимир Зеленський раніше анонсував, що зустріч відбудеться після розведення військ у Станиці Луганській, Золотому та Петрівському. Ще однією умовою було підписання формули Штайнмаєра. У всіх населених пунктах розведення вже завершилося, тож кінець листопада для зустрічі в нормандському форматі виглядає досить реальною датою.

      Щодо пропозиції екслідера Казахстану Нурсултана Назарбаєва про особисту зустріч Зеленського та Путіна, то Пристайко сказав, що офіційну пропозицію Україна не отримувала.

      Назарбаєв запропонував Зеленському і Путіну зустрітися у Казахстані: що відомо?

      • В одному з інтерв’ю екслідер Казахстану Нурсултан Назарбаєв заявив: він особисто працює на відновлення діалогу між Україною та Росією. Ба більше, він вже навіть запропонував Володимиру Зеленському і Володимиру Путіну провести зустріч у його країні.
      • Перший президент Казахстану переконаний, що для того, аби розв'язати ситуацію з російсько-українською війною, лідерам потрібно зустрітися лише вдвох без участі третіх сторін – як от США чи Євросоюзу.
      • Назарбаєв здивував заявою: його пропозицію вже підтримав Зеленський, залишилось отримати лише відповідь від Путіна.

      До теми: Україна може вийти з мінських угод, – Пристайко

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      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Новини України Новини політики Війна на Донбасі Україна – Росія Вадим Пристайко Володимир Зеленський Володимир Путін Нормандський формат Новини Казахстану
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