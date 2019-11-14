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      Встретится ли Зеленский с Путиным: ответ Пристайко

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      Будет ли встреча Путина и Зеленского
      Будет ли встреча Путина и Зеленского / Колаж 24 канала

      Украина не планирует проводить личную встречу президента Украины Владимира Зеленского и лидера РФ Владимира Путина.

      Министр иностранных дел Вадим Пристайко во время брифинга заявил, что сейчас Украина имеет достаточно возможностей провести встречу в нормандском формате.

      Важно: Встреча в нормандском формате: у Путина отреагировали на заявление о "сняты препятствия"

      Ради этой встречи в нормандском формате, – (ред. 24 канал) были сделаны определенные болезненные шаги,
      – подчеркнул Пристайко.

      Он добавил, что сначала проведут встречу "нормандской четверки», а дальше "будем решать, какие и когда проводить встречи".

      Когда состоится встреча в нормандском формате?
      В "нормандскую четверку" входят президенты Украины, России, Франции и Германии. Они планируют встретиться в Париже. По словам Пристайко, дата уже есть, впрочем, ответ от России до сих пор ждут.

      Президент Украины Владимир Зеленский ранее анонсировал, что встреча состоится после развода войск в Станице Луганской, Золотом и Петровском. Еще одним условием было подписание формулы Штайнмайера. Во всех населенных пунктах развод уже завершился, так что конец ноября для встречи в нормандском формате выглядит достаточно реальной датой.

      Относительно предложения экслидера Казахстана Нурсултана Назарбаева о личной встрече Зеленского и Путина, то Пристайко сказал, что официальное предложение Украина не получала.

      Назарбаев предложил Зеленскому и Путину встретиться в Казахстане: что известно?

      • В одном из интервью экслидер Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил: он лично работает на возобновление диалога между Украиной и Россией. Более того, он уже даже предложил Владимиру Зеленскому и Владимиру Путину провести встречу в его стране.
      • Первый президент Казахстана убежден, что для того, чтобы разрешить ситуацию с российско-украинской войной, лидерам нужно встретиться только вдвоем без участия третьих сторон - как США или Евросоюза.
      • Назарбаев удивил заявлением: его предложение уже поддержал Зеленский, осталось получить только ответ от Путина.

      К теме: Украина может выйти из минских соглашений, – Пристайко

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      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Зеленский Украина – Россия Война на Донбассе Вадим Пристайко Новости Казахстана Нормандский формат Владимир Путин
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