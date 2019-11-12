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      Назарбаев хочет организовать встречу Зеленского и Путина

      19 Читати новину українською
      Назарбаев предлагает Зеленскому и Путину встретиться в Казахстане
      Назарбаев предлагает Зеленскому и Путину встретиться в Казахстане / Коллаж 24 канала

      Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что лично работает на возобновление диалога между Украиной и Россией. Более того, он уже даже предложил Владимиру Зеленскому и Владимиру Путину провести встречу в Казахстане.

      По мнению Назарбаева, война между Россией и Украиной является "печальным моментом", поэтому он пытается свести две соседние страны, сообщает издание Nur.kz.

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      Первый президент Казахстана убежден, что для того, чтобы разрешить ситуацию с российско-украинской войной, лидерам нужно встретиться только вдвоем без участия третьих сторон – как США или Евросоюза.

      Я уже получил согласие Зеленского на тет-а-тет, сообщил об этом президенту России, а там посмотрим. Если нейтральная площадка нужна – я предложил Казахстан,
      – сказал Нурсултан Назарбаев.

      Резюмируя, он подчеркнул, что войну можно закончить, ведь этот процесс уже запущен – происходит освобождение людей из плена, продолжается процесс разведения войск.

      Что известно о Нурсултане Назарбаеве?
      Нурсултан Назарбаев – первый президент Казахстана, который правил страной почти 30 лет (еще с Советских времен и вплоть до марта 2019 года). В начале этого года подал в отставку с поста президента и возглавил Совет безопасности Республики Казахстан.

      После окончание его правления на родине Назарбаева даже решили переименовать столицу из Астаны в Нур-Султан.

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Зеленский Новости Казахстана Нурсултан Назарбаев Новости России Украина – Россия Война на Донбассе Владимир Путин
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