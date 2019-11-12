Назарбаев хочет организовать встречу Зеленского и Путина

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что лично работает на возобновление диалога между Украиной и Россией. Более того, он уже даже предложил Владимиру Зеленскому и Владимиру Путину провести встречу в Казахстане.

По мнению Назарбаева, война между Россией и Украиной является "печальным моментом", поэтому он пытается свести две соседние страны, сообщает издание Nur.kz.

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Первый президент Казахстана убежден, что для того, чтобы разрешить ситуацию с российско-украинской войной, лидерам нужно встретиться только вдвоем без участия третьих сторон – как США или Евросоюза.

Я уже получил согласие Зеленского на тет-а-тет, сообщил об этом президенту России, а там посмотрим. Если нейтральная площадка нужна – я предложил Казахстан,

– сказал Нурсултан Назарбаев.

Резюмируя, он подчеркнул, что войну можно закончить, ведь этот процесс уже запущен – происходит освобождение людей из плена, продолжается процесс разведения войск.

Что известно о Нурсултане Назарбаеве?

Нурсултан Назарбаев – первый президент Казахстана, который правил страной почти 30 лет (еще с Советских времен и вплоть до марта 2019 года). В начале этого года подал в отставку с поста президента и возглавил Совет безопасности Республики Казахстан.



После окончание его правления на родине Назарбаева даже решили переименовать столицу из Астаны в Нур-Султан.