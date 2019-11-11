В России и Франции сделали новое заявление о дате нормандской встречи

Дата встречи "нормандской четверки" все еще не определили, несмотря на выполнение Украиной необходимых условий. В то же время в Кремле заявили, что ожидают полного завершения разведения сил на Донбассе.

Представитель президента России Дмитрий Песков напомнил, что для избрания конкретной даты встречи "нормандской четверки" должно быть подтверждение всех сторон, пишет "Интерфакс".

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"Давайте дождемся все-таки завершения (разведения сил – 24 канал)", – сказал Песков.

Посол Франции в Украине Этьен де Понсен также рассказал, что стороны до сих пор не выбрали конкретную дату саммита.

Сейчас разведение сил уже осуществлено, было проведено в выходные. Оба условия (для встречи "нормандской четверки" – 24 канал) были выполнены, поэтому мы ожидаем проведения саммита. Пока нет подтверждения дат. Мы все еще работаем над тем, чтобы провести такую встречу в конце ноября,

– сказал посол.

Дипломат добавил, что французская сторона пока не готовит вероятный визит президента Эммануэля Макрона в Украину, ведь все усилия направляет на подготовку саммита в нормандском формате.

Что известно о встрече нормандской четверки?Встреча Зеленского, Владимира Путина, Эммануэля Макрона и Ангелы Меркель должна пройти в Париже. Ранее президент Владимир Зеленский говорил, что саммит в нормандском формате состоится в ноябре 2019 года. Однако, конкретной даты пока нет из-за разных позиций сторон.



Впоследствии президент анонсировал, что встреча "нормандской четверки" состоится после разведения войск и сил в Станице Луганской, Золотом и Петровском. В первых двух населенных пунктах разведение уже завершилось, а в Петровском началось 9 ноября.



Впоследствии СМИ сообщили, что встреча "нормандской четверки" может состояться в воскресенье, 24 ноября, или во вторник, 26-го.

Украина на встрече в нормандском формате будет поднимать такие вопросы: