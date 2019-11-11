14:46
11 нояб 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      РЫНОК ЗЕМЛИ РАСИЗМ НА МАТЧЕ ШАХТЕР – ДИНАМО ИГОРЬ МАЗУР
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Реформа российской армии. Открытие Киселева
      Вєсті Кремля
      18:32, 9 ноября
      Вести.UA: Лагеря для "слуг народа". Комика Молочного поплавило
      Вєсті.UA
      20:59, 8 ноября
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости Украины
      РЫНОК ЗЕМЛИ РАСИЗМ НА МАТЧЕ ШАХТЕР – ДИНАМО ИГОРЬ МАЗУР

      В России и Франции сделали новое заявление о дате нормандской встречи

      33 Читати новину українською
      Даты нормандского саммита до сих пор нет
      Даты нормандского саммита до сих пор нет / Иллюстративное фото

      Дата встречи "нормандской четверки" все еще не определили, несмотря на выполнение Украиной необходимых условий. В то же время в Кремле заявили, что ожидают полного завершения разведения сил на Донбассе.

      Представитель президента России Дмитрий Песков напомнил, что для избрания конкретной даты встречи "нормандской четверки" должно быть подтверждение всех сторон, пишет "Интерфакс".

      Важно! Зеленский рассказал, зачем встреча в нормандском формате и что будет после нее

      "Давайте дождемся все-таки завершения (разведения сил – 24 канал)", – сказал Песков.

      Посол Франции в Украине Этьен де Понсен также рассказал, что стороны до сих пор не выбрали конкретную дату саммита.

      Сейчас разведение сил уже осуществлено, было проведено в выходные. Оба условия (для встречи "нормандской четверки" – 24 канал) были выполнены, поэтому мы ожидаем проведения саммита. Пока нет подтверждения дат. Мы все еще работаем над тем, чтобы провести такую встречу в конце ноября,
      – сказал посол.

      Дипломат добавил, что французская сторона пока не готовит вероятный визит президента Эммануэля Макрона в Украину, ведь все усилия направляет на подготовку саммита в нормандском формате.

      Что известно о встрече нормандской четверки?Встреча Зеленского, Владимира Путина, Эммануэля Макрона и Ангелы Меркель должна пройти в Париже. Ранее президент Владимир Зеленский говорил, что саммит в нормандском формате состоится в ноябре 2019 года. Однако, конкретной даты пока нет из-за разных позиций сторон.

      Впоследствии президент анонсировал, что встреча "нормандской четверки" состоится после разведения войск и сил в Станице Луганской, Золотом и Петровском. В первых двух населенных пунктах разведение уже завершилось, а в Петровском началось 9 ноября.

      Впоследствии СМИ сообщили, что встреча "нормандской четверки" может состояться в воскресенье, 24 ноября, или во вторник, 26-го.

      Украина на встрече в нормандском формате будет поднимать такие вопросы:

      • Разведение войск в Станице Луганской.
      • Обмен пленными.
      • Подтверждение текста формулы Штайнмайера.
      • Отвод войск в Золотом и Петровском.
      • Вопрос Крыма.
      blog_ava
      Распродажа 11.11 на Aliexpress: как действительно сэкономить
      сегодня
      4844
      Автор: Лия Бонавская
      Теги: Новости Украины Новости политики Война на Донбассе Разведение войск Новости Франции Новости России Нормандский формат
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Зеленський змарнував цей шанс: судова реформа знову на межі провалу
      сегодня , 13:40 Зеленський змарнував цей шанс: судова реформа знову на межі провалу
      Роман Маселко 51
      Что такое расизм: его показательные проявления в Украине, в футболе и быту
      сегодня , 13:01 Что такое расизм: его показательные проявления в Украине, в футболе и быту
      Василь Денисюк 170
      У мене моторошне відчуття, – Зоя Казанжи про результати опитування в ОРДЛО
      сегодня , 12:00 У мене моторошне відчуття, – Зоя Казанжи про результати опитування в ОРДЛО
      Зоя Казанжи 2298
      Расизм на матче "Шахтер" – "Динамо": что произошло и как отреагировали клубы и Тайсон
      сегодня , 11:11 Расизм на матче "Шахтер" – "Динамо": что произошло и как отреагировали клубы и Тайсон
      Вісент Луїс 859
      Письмо из Луганска: что думают друг о друге местные и выехавшие
      сегодня , 10:01 Письмо из Луганска: что думают друг о друге местные и выехавшие
      Ольга Черненко 3494
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук