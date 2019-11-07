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      Зеленский рассказал, зачем встреча в нормандском формате и что будет после нее

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      Зеленский снова записал видео в Tesla и рассказал о назначении нормандского формата
      Зеленский снова записал видео в Tesla и рассказал о назначении нормандского формата / Кадр из видео

      Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что встреча в нормандском формате будет направлена на обновление диалога по урегулированию конфликта на Донбассе. А любые достигнутые в нормандском формате договоренности будут затем обсуждаться с украинским обществом.

      Зеленский в интервью за рулем Tesla напомнил, как долго Украина шла к тому, чтобы восстановить нормандский формат, свидетельствует видео, опубликованное Офисом Президента. Встреч в нормандском формате не было с 2016 года. То есть прошло уже 3,5 года, "сколько людей, посчитаем, погибло за это время", – добавил Зеленский.

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      "Поэтому нормандский формат направлен на то, чтобы обновить диалог, который может нас приблизить к полному прекращению войны и возврату наших территорий, и самому главному – возвращению наших пленных", – подчеркнул Президент Украины.

      А какой дальше план действий? Как дальше будет и в каких городах, городках или местах разведения, какой формат обмена наших людей будет дальше, в какие сроки? Какой формат может быть для местных выборов? Все эти вопросы нужно друг другу задавать и решать на нормандской встрече,
      – добавил Зеленский.

      "Но проговаривать это, а потом уже приходить к нашему обществу и говорить, вот такие есть решения, давайте их обсудим. Никаких секретов от общества по этому поводу не будет, потому что эта тема очень чувствительная", – пообещал глава государства.

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      Ранее Зеленский анонсировал, что встреча в нормандском формате состоится после разведения войск и сил в Станице Луганской, Золотом и Петровском. В первых двух населенных пунктах разведение уже завершилось, поэтому на очереди еще Петровское. Разведение сил в районе Петровское – Богдановка запланировано на 8 ноября, если там не будет обстрелов.

      Какие вопросы Украина будет поднимать на встрече в нормандском формате?

      • Разведение войск;
      • обмен удерживаемыми лицами;
      • подтверждение текста формулы Штайнмайера;
      • вопрос оккупированного Крыма.

      Напомним, что участники нормандского формата – Украина, Россия, Германия и Франция.

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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Зеленский Война на Донбассе Нормандский формат
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