Зеленский рассказал, зачем встреча в нормандском формате и что будет после нее

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что встреча в нормандском формате будет направлена на обновление диалога по урегулированию конфликта на Донбассе. А любые достигнутые в нормандском формате договоренности будут затем обсуждаться с украинским обществом.

Зеленский в интервью за рулем Tesla напомнил, как долго Украина шла к тому, чтобы восстановить нормандский формат, свидетельствует видео, опубликованное Офисом Президента. Встреч в нормандском формате не было с 2016 года. То есть прошло уже 3,5 года, "сколько людей, посчитаем, погибло за это время", – добавил Зеленский.

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"Поэтому нормандский формат направлен на то, чтобы обновить диалог, который может нас приблизить к полному прекращению войны и возврату наших территорий, и самому главному – возвращению наших пленных", – подчеркнул Президент Украины.

А какой дальше план действий? Как дальше будет и в каких городах, городках или местах разведения, какой формат обмена наших людей будет дальше, в какие сроки? Какой формат может быть для местных выборов? Все эти вопросы нужно друг другу задавать и решать на нормандской встрече,

– добавил Зеленский.

"Но проговаривать это, а потом уже приходить к нашему обществу и говорить, вот такие есть решения, давайте их обсудим. Никаких секретов от общества по этому поводу не будет, потому что эта тема очень чувствительная", – пообещал глава государства.

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Ранее Зеленский анонсировал, что встреча в нормандском формате состоится после разведения войск и сил в Станице Луганской, Золотом и Петровском. В первых двух населенных пунктах разведение уже завершилось, поэтому на очереди еще Петровское. Разведение сил в районе Петровское – Богдановка запланировано на 8 ноября, если там не будет обстрелов.

Какие вопросы Украина будет поднимать на встрече в нормандском формате?

Разведение войск;

обмен удерживаемыми лицами;

подтверждение текста формулы Штайнмайера;

вопрос оккупированного Крыма.

Напомним, что участники нормандского формата – Украина, Россия, Германия и Франция.