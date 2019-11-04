Путин готов к нормандской встречи, но при одном условии

Президент России Владимир Путин заинтересован в проведении встречи в "нормандском формате" с участием Германии, Франции и Украины, правда, если это будет срочно необходимо.

Как отметил представитель хозяина Кремля в эфире одного из пропагандистских телеканалов, Путин неоднократно повторял, что является готовым к любым встречам, передает ТАСС .

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"Он заинтересован в продолжении саммитов в "нормандском формате", но он ждет результатов подготовки и ждет, когда условия непосредственно приведут нас к срочной необходимости встречи лидеров "нормандского формата", – добавил Песков.

Недавно журналистка Соня Кошкина заявила, что нормандский саммит, скорее всего, состоится 15 ноября во Париже, а потом должен состояться частный разговор Владимира Зеленского и Владимира Путина. Впоследствии в Кремле эту информацию опровергли и отметили, что конкретной даты пока нет. Ранее Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивал, что нормандский саммит состоится после разведения войск и сил в Станице Луганской, Золотом и Петровском.

По словам главы украинского МИД Вадима Пристайко, подготовка к саммиту нормандской четверки идет примерно по графику .

Последний раз, когда мы говорили о встрече, была определенная техническая невозможность со стороны России принять участие в согласованное время. Я знаю, что наши французские и немецкие партнеры предлагают новые даты,

– отметил министр.

При этом он добавил, что Украина имеет варианты решений, если нормандский формат не сработает. В частности, если украинская сторона поймет неэффективность "Минска " для завершения войны, тогда будет привлекать "такие форматы как международная помощь".

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Кроме того, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия подчеркивает, что Украина может отказаться от нормандского формата. Как пояснил парламентарий, встреча лидеров "нормандской четверки" имеет два основных варианта: либо покажет его способность для прекращения войны на Донбассе, либо станет основанием для изменения переговорной позиции Украины и формата переговоров.

Что такое нормандский формат? Это переговоры по урегулированию ситуации на Донбассе в четырехстороннем формате: Германия, Франция, Россия, Украина. Начались они 6 июня 2014, потом была вторая встреча в 2015 (тогда и достигли минские договоренности), а на третий в 2016 году из лидеров стран был только пятый президент Порошенко. Далее в нормандском формате были только телефонные разговоры и встречи на уровне МИД, поскольку хозяин Кремля Путин отказывался от участия.

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