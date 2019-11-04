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      Путин готов к нормандской встречи, но при одном условии

      101 Читати новину українською
      Владимир Путин
      Владимир Путин / Getty Images

      Президент России Владимир Путин заинтересован в проведении встречи в "нормандском формате" с участием Германии, Франции и Украины, правда, если это будет срочно необходимо.

      Как отметил представитель хозяина Кремля в эфире одного из пропагандистских телеканалов, Путин неоднократно повторял, что является готовым к любым встречам, передает ТАСС .

      Интересно! Мы всегда готовы, но не к пустым разговорам, – Путин о возможной встрече в нормандском формате

      "Он заинтересован в продолжении саммитов в "нормандском формате", но он ждет результатов подготовки и ждет, когда условия непосредственно приведут нас к срочной необходимости встречи лидеров "нормандского формата", – добавил Песков.

      Недавно журналистка Соня Кошкина заявила, что нормандский саммит, скорее всего, состоится 15 ноября во Париже, а потом должен состояться частный разговор Владимира Зеленского и Владимира Путина. Впоследствии в Кремле эту информацию опровергли и отметили, что конкретной даты пока нет. Ранее Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивал, что нормандский саммит состоится после разведения войск и сил в Станице Луганской, Золотом и Петровском.

      По словам главы украинского МИД Вадима Пристайко, подготовка к саммиту нормандской четверки идет примерно по графику.

      Последний раз, когда мы говорили о встрече, была определенная техническая невозможность со стороны России принять участие в согласованное время. Я знаю, что наши французские и немецкие партнеры предлагают новые даты,
      – отметил министр.

      При этом он добавил, что Украина имеет варианты решений, если нормандский формат не сработает. В частности, если украинская сторона поймет неэффективность "Минска" для завершения войны, тогда будет привлекать "такие форматы как международная помощь".

      Советуем ознакомиться! Почему Зеленский и Путин должны скорее встретиться: мнение эксперта

      Кроме того, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия подчеркивает, что Украина может отказаться от нормандского формата. Как пояснил парламентарий, встреча лидеров "нормандской четверки" имеет два основных варианта: либо покажет его способность для прекращения войны на Донбассе, либо станет основанием для изменения переговорной позиции Украины и формата переговоров.

      Что такое нормандский формат? Это переговоры по урегулированию ситуации на Донбассе в четырехстороннем формате: Германия, Франция, Россия, Украина. Начались они 6 июня 2014, потом была вторая встреча в 2015 (тогда и достигли минские договоренности), а на третий в 2016 году из лидеров стран был только пятый президент Порошенко. Далее в нормандском формате были только телефонные разговоры и встречи на уровне МИД, поскольку хозяин Кремля Путин отказывался от участия. 

      Какие вопросы будет поднимать Украина на встрече в нормандском формате

      • Разведение войск в Станице Луганской.
      • Обмен пленными.
      • Подтверждение текста формулы Штайнмайера.
      • Отвод войск в Золотом и Петровском.
      • Вопрос Крыма
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      3 ноября
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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Новости политики Нормандский формат Украина – Россия Новости России Война на Донбассе Владимир Путин
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