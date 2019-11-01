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      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ БОГДАН ЯРЕМЕНКО

      Пристайко озвучив варіанти дій України в разі невдачі у Мінську

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      Глава МЗС пояснив, чи готова Україна до невдачі в Мінську
      Глава МЗС пояснив, чи готова Україна до невдачі в Мінську / Getty Images

      Наразі Україна ще не вичерпала усіх можливостей у підготовці саміту. Якщо ж переговори не дадуть результату, то Україна залучатиме і міжнародну допомогу.

      Наразі підготовка до саміту нормандської четвірки відбувається приблизно за графіком, про це глава Вадим Пристайко в інтерв'ю ТСН.

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      Пристайко пояснив, що все ще триває робота у тому форматі, у якому домовились із трьома лідерами.

      Востаннє, коли ми говорили про зустріч, була певна технічна неможливість з боку Росії взяти участь в узгоджений час. Я знаю, що наші французькі і німецькі партнери пропонують нові дати,
      – пояснив міністр.

      Водночас він додав, що Україна має варіанти рішень, якщо нормандський формат не спрацює.

      "Давайте не будемо забувати, що ще від 2015 року, а ще пізніше, 2016 року, була підтверджена російською стороною і залишається опція запрошення місії з підтримання миру на Донбасі", – сказав він.

      За словами Пристайка, якщо українська сторона зрозуміє неефективність Мінська для завершення війни, тоді залучатиме "такі формати як міжнародна допомога".

      Глава МЗС зазначив, що Україна вже зробила "одну частину того, про що домовлялися", – погодили формулу Штайнмаєра.

      І друге питання – це розведення в трьох ділянках. Ви пам’ятаєте, що ми вже розвели сили у Станиці Луганській і проводимо розведення в Золотому,
      – додав він.

      Пристайко наголосив, що після Золотого війська розводитимуть у Петрівському. За його словами, це будуть достатні передумови для того, щоб лідери зібралися.

      "Я думаю, що на це піде пару тижнів і хотілось би вірити, що наступного місяця, тобто вже в листопаді, відбудеться зустріч на рівні лідерів чотирьох країн", – додав очільник МЗС.

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      Нормандський формат – формат переговорів щодо врегулювання ситуації на Донбасі. Учасники цих переговорів – Німеччина, Франція, Росія, Україна. Перемовини можуть відбуватися на рівні голів держав і на рівні міністрів або представників МЗС. Востаннє переговори "нормандської четвірки" відбулися у 2016 році. Потім Путін відмовлявся від участі.

      Що відомо про зустріч нормандської четвірки?

      Зустріч Зеленського, Володимира Путіна, Еммануеля Макрона та Ангели Меркель має пройти у Парижі. Раніше президент Володимир Зеленський говорив, що саміт в нормандському форматі відбудеться у листопаді 2019 року. Конкретну дату лідери мають обрати вже невдовзі.

      Загалом про цю майбутню зустріч "нормандської четвірки" говорять вже кілька місяців. Проте, саміт досі не відбувся через різні позиції сторін.

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      Автор: Ірина Юрковська
      Теги: Новини України Новини політики Вадим Пристайко МЗС України Нормандський формат Мінські домовленості
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