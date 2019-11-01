Пристайко озвучил варианты действий Украины в случае неудачи в Минске

Сейчас Украина еще не исчерпала всех возможностей в подготовке саммиту. Если же переговоры не дадут результата, то Украина будет привлекать и международную помощь.

Сейчас подготовка к саммиту нормандской четверки происходит примерно по графику, об этом глава Вадим Пристайко в интервью ТСН.

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Пристайко объяснил, что все еще продолжается работа в том формате, в котором договорились с тремя лидерами.

Последний раз, когда мы говорили о встрече, была определенная техническая невозможность со стороны России принять участие в согласованное время. Я знаю, что наши французские и немецкие партнеры предлагают новые даты,

– пояснил министр.

При этом он добавил, что Украина имеет варианты решений, если нормандский формат не сработает.

"Давайте не будем забывать, что еще от 2015 года, а еще позже, 2016 года, была подтверждена российской стороной и остается опция приглашения миссии по поддержанию мира на Донбассе", – сказал он.

По словам Пристайко, если украинская сторона поймет неэффективность Минска для завершения войны, тогда будет привлекать "такие форматы как международная помощь".

Глава МИД отметил, что Украина уже сделала "одну часть того, о чем договаривались", – согласовали формулу Штайнмайера.

И второй вопрос – это разведение на трех участках. Вы помните, что мы уже развели силы в Станице Луганской и проводим разведение в Золотом,

– добавил он.

Пристайко отметил, что после Золотого войска будут разводить в Петровском. По его словам, это будут достаточные предпосылки для того, чтобы лидеры собрались.

"Я думаю, что на это уйдет пару недель и хотелось бы верить, что в следующем месяце, то есть уже в ноябре состоится встреча на уровне лидеров четырех стран", – добавил глава МИД.

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Нормандский формат – формат переговоров по урегулированию ситуации на Донбассе. Участники этих переговоров – Германия, Франция, Россия, Украина. Переговоры могут происходить на уровне глав государств и на уровне министров или представителей МИД. Последний раз переговоры "нормандской четверки" состоялись в 2016 году. Затем Путин отказывался от участия.

Что известно о встрече нормандской четверки?

Встреча Зеленского, Владимира Путина, Эммануэля Макрона и Ангелы Меркель должна пройти в Париже. Ранее президент Владимир Зеленский говорил, что саммит в нормандском формате состоится в ноябре 2019 года. Конкретную дату лидеры должны выбрать уже вскоре.

В целом об этой предстоящей встрече "нормандской четверки" говорят уже несколько месяцев. Однако, саммит до сих пор не состоялся из-за разных позиций сторон.