12:35
1 нояб 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ БОГДАН ЯРЕМЕНКО
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вєсті Кремля: Россияне бомбят Воронеж. Медведев под прикрытием
      Вєсті Кремля
      21:48, 31 октября
      Вести.UA: Что ожидает Дубневича. Тищенко нашел свое призвание
      Вєсті.UA
      19:28, 31 октября
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости Украины
      РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ БОГДАН ЯРЕМЕНКО

      Пристайко озвучил варианты действий Украины в случае неудачи в Минске

      131 Читати новину українською
      Пристайко озвучил варианты действий Украины в случае неудачи в Минске
      / Getty Images

      Сейчас Украина еще не исчерпала всех возможностей в подготовке саммиту. Если же переговоры не дадут результата, то Украина будет привлекать и международную помощь.

      Сейчас подготовка к саммиту нормандской четверки происходит примерно по графику, об этом глава Вадим Пристайко в интервью ТСН.

      Знайте больше: В "Слуге народа" рассказали, когда начнут разрабатывать закон об особом статусе Донбасса

      Пристайко объяснил, что все еще продолжается работа в том формате, в котором договорились с тремя лидерами.

      Последний раз, когда мы говорили о встрече, была определенная техническая невозможность со стороны России принять участие в согласованное время. Я знаю, что наши французские и немецкие партнеры предлагают новые даты,
      – пояснил министр.

      При этом он добавил, что Украина имеет варианты решений, если нормандский формат не сработает.

      "Давайте не будем забывать, что еще от 2015 года, а еще позже, 2016 года, была подтверждена российской стороной и остается опция приглашения миссии по поддержанию мира на Донбассе", – сказал он.

      По словам Пристайко, если украинская сторона поймет неэффективность Минска для завершения войны, тогда будет привлекать "такие форматы как международная помощь".

      Глава МИД отметил, что Украина уже сделала "одну часть того, о чем договаривались", – согласовали формулу Штайнмайера.

      И второй вопрос – это разведение на трех участках. Вы помните, что мы уже развели силы в Станице Луганской и проводим разведение в Золотом,
      – добавил он.

      Пристайко отметил, что после Золотого войска будут разводить в Петровском. По его словам, это будут достаточные предпосылки для того, чтобы лидеры собрались.

      "Я думаю, что на это уйдет пару недель и хотелось бы верить, что в следующем месяце, то есть уже в ноябре состоится встреча на уровне лидеров четырех стран", – добавил глава МИД.

      Читайте также: Обмен пленными – сейчас проходит период подбора кандидатов

      Нормандский формат – формат переговоров по урегулированию ситуации на Донбассе. Участники этих переговоров – Германия, Франция, Россия, Украина. Переговоры могут происходить на уровне глав государств и на уровне министров или представителей МИД. Последний раз переговоры "нормандской четверки" состоялись в 2016 году. Затем Путин отказывался от участия.

      Что известно о встрече нормандской четверки?

      Встреча Зеленского, Владимира Путина, Эммануэля Макрона и Ангелы Меркель должна пройти в Париже. Ранее президент Владимир Зеленский говорил, что саммит в нормандском формате состоится в ноябре 2019 года. Конкретную дату лидеры должны выбрать уже вскоре.

      В целом об этой предстоящей встрече "нормандской четверки" говорят уже несколько месяцев. Однако, саммит до сих пор не состоялся из-за разных позиций сторон.

      blog_ava
      Кто такой нардеп Ярослав Дубневич, с которого Рада сняла неприкосновенность
      сегодня
      1219
      Автор: Ирина Юрковская
      Теги: Новости Украины Новости политики Минские договоренности Нормандский формат МИД Украины Вадим Пристайко
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Українському космосу бути: Південмаш отримає замовлення від американського Firefly на $15 млн
      сегодня , 12:00 Українському космосу бути: Південмаш отримає замовлення від американського Firefly на $15 млн
      Блог Соцмережі 375
      Втеча до Ізраїлю: як прибічники Порошенка рятуються від покарання
      сегодня , 11:30 Втеча до Ізраїлю: як прибічники Порошенка рятуються від покарання
      Сергій Лещенко 157
      Кто такой нардеп Ярослав Дубневич, с которого Рада сняла неприкосновенность
      сегодня , 09:15 Кто такой нардеп Ярослав Дубневич, с которого Рада сняла неприкосновенность
      Вероніка Климська 1219
      Пішов воювати, коли народилася донька, – кулеметник "Плюшкін"
      31 октября , 22:01 Пішов воювати, коли народилася донька, – кулеметник "Плюшкін"
      Володимир Патола 717
      Обзор ноутбука ThinkPad T590: главные преимущества премиального и стильного лэптопа
      31 октября , 21:25 Обзор ноутбука ThinkPad T590: главные преимущества премиального и стильного лэптопа
      Анастасія Можаровська 134
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук