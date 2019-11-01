07:59
1 нояб 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ БОГДАН ЯРЕМЕНКО ХЭЛЛОУИН
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вєсті Кремля: Россияне бомбят Воронеж. Медведев под прикрытием
      Вєсті Кремля
      21:48, 31 октября
      Вести.UA: Что ожидает Дубневича. Тищенко нашел свое призвание
      Вєсті.UA
      19:28, 31 октября
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости Украины
      РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ БОГДАН ЯРЕМЕНКО ХЭЛЛОУИН

      В "Слуге народа" рассказали, когда начнут разрабатывать закон об особом статусе Донбасса

      45 Читати новину українською
      Когда начнут разрабатывать закон об особом статусе Донбасса
      Когда начнут разрабатывать закон об особом статусе Донбасса / 24 канал

      Новый законопроект об особом статусе Донбасса начнут разрабатывать после встречи в нормандском формате. Пока точной даты этой встречи нет.

      Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия рассказал, что сейчас никакого законопроекта нет, пишет "РБК-Украины".

      Коротко: Закон "Об особом статусе Донбасса": что и когда изменится на оккупированных территориях

      Я думаю, что никакого законопроекта не будет до того, как непосредственная встреча в нормандском формате состоится,
      – подчеркнул политик.

      Если во время встречи "нормандской четверки" будут заключены какие-то договоренности, то это учтут при разработке нового законопроекта.

      Журналистка Соня Кошкина писала, что 15 ноября – такую дату саммита в нормандском формате обсуждают стороны. Сначала планируют встречу "нормандской четверки" (четырех лидеров стран, а именно Германии, Франции, России и Украины), а затем – частную беседу Владимира Зеленского и Владимира Путина. Однако у президента РФ все опровергают.

      В команде Зеленского неоднократно заявляли, что надеются на встречу "нормандской четверки" в ноябре.

      Все новости о встрече в нормандском формате – читайте здесь.

      Что нужно знать о подготовке к закону об особом статусе Донбасса?

      Президент Зеленский анонсировал принятие нового закона "Об особом статусе Донбасса" в связи с переговорными процессами по урегулированию конфликта на Донбассе.

      • Действующий закон "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" был принят в 2014 году сроком на три года. С 2017 года парламент продлевал его действие на год.
      • Срок действия документа завершается 31 декабря 2019 года.
      • Содержание закона: особый порядок местного самоуправления в ОРДЛО вступает в силу только после вывода всех незаконных вооруженных формирований, их военной техники, а также боевиков и наемников с территории Украины.
      • Новый закон "Об особом статусе Донбасса" будет содержать положения формулы Штайнмайера. Эта формула уже вызвала несколько волн многотысячных протестов в Украине.

      Важно: Россия требует постоянного "особого статуса" для Донбасса

      blog_ava
      Прогноз погоды на 1 ноября: в Украине будет холодно, но солнечно
      сегодня
      386
      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости Украины Украина – Россия Война на Донбассе Законодательство Слуга народа Реинтеграция Донбасса Новости политики Нормандский формат
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Пішов воювати, коли народилася донька, – кулеметник "Плюшкін"
      31 октября , 22:01 Пішов воювати, коли народилася донька, – кулеметник "Плюшкін"
      Володимир Патола 430
      Обзор ноутбука ThinkPad T590: главные преимущества премиального и стильного лэптопа
      31 октября , 21:25 Обзор ноутбука ThinkPad T590: главные преимущества премиального и стильного лэптопа
      Анастасія Можаровська 95
      Что даст Украине членство в НАТО?
      31 октября , 21:01 Что даст Украине членство в НАТО?
      Світлана Попова 319
      А как бы вы наказали Яременко за секс-скандал: опрос
      31 октября , 20:18 А как бы вы наказали Яременко за секс-скандал: опрос
      Северин Трач 506
      Как грузинские банки "пережили" российскую агрессию, – экс-посол Катамадзе
      31 октября , 18:42 Как грузинские банки "пережили" российскую агрессию, – экс-посол Катамадзе
      Ірина Поліщук 200
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук