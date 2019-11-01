В "Слуге народа" рассказали, когда начнут разрабатывать закон об особом статусе Донбасса

Новый законопроект об особом статусе Донбасса начнут разрабатывать после встречи в нормандском формате. Пока точной даты этой встречи нет.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия рассказал, что сейчас никакого законопроекта нет, пишет "РБК-Украины".

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Я думаю, что никакого законопроекта не будет до того, как непосредственная встреча в нормандском формате состоится,

– подчеркнул политик.

Если во время встречи "нормандской четверки" будут заключены какие-то договоренности, то это учтут при разработке нового законопроекта.

Журналистка Соня Кошкина писала, что 15 ноября – такую дату саммита в нормандском формате обсуждают стороны. Сначала планируют встречу "нормандской четверки" (четырех лидеров стран, а именно Германии, Франции, России и Украины), а затем – частную беседу Владимира Зеленского и Владимира Путина. Однако у президента РФ все опровергают.

В команде Зеленского неоднократно заявляли, что надеются на встречу "нормандской четверки" в ноябре.

Все новости о встрече в нормандском формате – читайте здесь.

Что нужно знать о подготовке к закону об особом статусе Донбасса?

Президент Зеленский анонсировал принятие нового закона "Об особом статусе Донбасса" в связи с переговорными процессами по урегулированию конфликта на Донбассе.

Действующий закон "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" был принят в 2014 году сроком на три года. С 2017 года парламент продлевал его действие на год.

Срок действия документа завершается 31 декабря 2019 года.

Содержание закона: особый порядок местного самоуправления в ОРДЛО вступает в силу только после вывода всех незаконных вооруженных формирований, их военной техники, а также боевиков и наемников с территории Украины.

Новый закон "Об особом статусе Донбасса" будет содержать положения формулы Штайнмайера. Эта формула уже вызвала несколько волн многотысячных протестов в Украине.

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