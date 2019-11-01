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      У "Слузі народу" розповіли, коли почнуть розробляти закон про особливий статус Донбасу

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      Коли почнуть розробляти закон про особливий статус Донбасу
      Коли почнуть розробляти закон про особливий статус Донбасу / 24 канал

      Новий законопроєкт про особливий статус Донбасу почнуть розробляти після зустрічі у нормандському форматі. Наразі точної дати цієї зустрічі немає.

      Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія розповів, що зараз ніякого законопроєкту немає, пише "РБК-України".

      Коротко: Закон "Про особливий статус Донбасу": що і коли зміниться на окупованих територіях

      Я думаю, що ніякого законопроекту не буде до того, як безпосередня зустріч в нормандському форматі відбудеться,
      – наголосив політик.

      Якщо під час зустрічі "нормандської четверки" будуть заключені якісь домовленості, то це врахують під час розробки нового законопроєкту.

      Журналістка Соня Кошкіна писала, що 15 листопада – таку дату саміту в нормандському форматі обговорюють сторони. Спершу планують зустріч "нормандської четвірки" (чотирьох лідерів країн, а саме Німеччини, Франції, Росії та України), а потім – приватну розмову Володимира Зеленського та Володимира Путіна. Однак у президента РФ все спростовують.

      У команді Зеленського неодноразово заявляли, що сподіваються на зустріч "нормандської четвірки" у листопаді.

      Всі новини про зустріч у нормандському форматі – читайте тут.

      Що треба знати про підготовку до закону про особливий статус Донбасу?

      Президент Зеленський анонсував ухвалення нового закону "Про особливий статус Донбасу" у зв’язку з переговорними процесами по врегулюванню конфлікту на Донбасі.

      • Чинний закон "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей" був ухвалений у 2014 році терміном на три роки. З 2017 року парламент продовжував його дію на рік.
      • Термін дії документу завершується 31 грудня 2019 року.
      • Зміст закону: особливий порядок місцевого самоврядування в ОРДЛО набуває чинності тільки після виведення всіх незаконних збройних формувань, їхньої військової техніки, а також бойовиків і найманців з території України.
      • Новий закон "Про особливий статус Донбасу" міститиме положення формули Штайнмаєра. Ця формула вже викликала кілька хвиль багатотисячних протестів в Україні.

      Важливо: Росія вимагає постійного "особливого статусу" для Донбасу

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      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Новини України Новини політики Реінтеграція Донбасу Слуга народу Війна на Донбасі Законодавство Україна – Росія Нормандський формат
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