У "Слузі народу" розповіли, коли почнуть розробляти закон про особливий статус Донбасу

Новий законопроєкт про особливий статус Донбасу почнуть розробляти після зустрічі у нормандському форматі. Наразі точної дати цієї зустрічі немає.

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія розповів, що зараз ніякого законопроєкту немає, пише "РБК-України".

Коротко: Закон "Про особливий статус Донбасу": що і коли зміниться на окупованих територіях

Я думаю, що ніякого законопроекту не буде до того, як безпосередня зустріч в нормандському форматі відбудеться,

– наголосив політик.

Якщо під час зустрічі "нормандської четверки" будуть заключені якісь домовленості, то це врахують під час розробки нового законопроєкту.

Журналістка Соня Кошкіна писала, що 15 листопада – таку дату саміту в нормандському форматі обговорюють сторони. Спершу планують зустріч "нормандської четвірки" (чотирьох лідерів країн, а саме Німеччини, Франції, Росії та України), а потім – приватну розмову Володимира Зеленського та Володимира Путіна. Однак у президента РФ все спростовують.

У команді Зеленського неодноразово заявляли, що сподіваються на зустріч "нормандської четвірки" у листопаді.

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Що треба знати про підготовку до закону про особливий статус Донбасу?

Президент Зеленський анонсував ухвалення нового закону "Про особливий статус Донбасу" у зв’язку з переговорними процесами по врегулюванню конфлікту на Донбасі.

Чинний закон "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей" був ухвалений у 2014 році терміном на три роки. З 2017 року парламент продовжував його дію на рік.

Термін дії документу завершується 31 грудня 2019 року.

Зміст закону: особливий порядок місцевого самоврядування в ОРДЛО набуває чинності тільки після виведення всіх незаконних збройних формувань, їхньої військової техніки, а також бойовиків і найманців з території України.

Новий закон "Про особливий статус Донбасу" міститиме положення формули Штайнмаєра. Ця формула вже викликала кілька хвиль багатотисячних протестів в Україні.

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