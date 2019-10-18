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      Росія вимагає постійного "особливого статусу" для Донбасу

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      Росія вимагає постійного "особливого статусу" для Донбасу
      Росія вимагає постійного "особливого статусу" для Донбасу / Колаж 24 каналу

      На переговорах у Мінську російська сторона домагається запровадження закону "Про особливий статус Донбасу" в Україні на постійній основі. РФ також вимагає відкрити контрольний пункт у Щасті.

      Заступник міністра закордонних справ Василь Боднар під час години запитань до уряду у Раді пояснив, що формула Штайнмаєра визначає лише механізм введення в дію закону, що визначає певний особливий статус окремих районів.

      Важливо: Коли буде новий закон про особливий статус Донбасу: пояснення Разумкова

      Чинний закон "Про особливий статус Донбасу" було ухвалено у вересні 2014 року, він набув чинності 18 жовтня 2014 року терміном на 3 роки.

      Що передбачає чинний закон "Про особливий статус Донбасу"?Документ передбачає, що особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донбасу набуває чинності тільки після виконання всіх умов, викладених у статті 10 закону (про особливий порядок місцевого самоврядування). Зокрема в частині, що стосується виведення всіх незаконних збройних формувань, їхньої військової техніки, а також бойовиків і найманців з території України.

      Боднар наголосив, що філософією цього закону передбачалося з самого початку, що він діятиме лише упродовж 3 років.

      "Зараз переговорна вимога, яка озвучується російською стороною в Мінську, – це запровадження цього закону на постійній основі. Але визначатиметься він законом, який прийматиме Верховна Рада. Закон будете розробляти ви і впроваджуватиме Україна," – додав заступник міністра.

      Новий закон "Про особливий статус Донбасу" міститиме положення формули Штайнмаєра. Ця формула вже викликала кілька хвиль багатотисячних протестів в Україні. Зеленський запевняв, що новий закон влада писатиме спільно з суспільством.

      Всі новини про формулу Штайнмаєра – шукайте за посиланням.

      Про КПВВ в Щасті

      Василь Боднар нагадав, що рішення про відкриття КПВВ в Золотому було прийнято ще в 2016 році, і українська сторона не відступила від цієї позиції.

      Російська сторона почала пакетувати відкриття КПВВ в Щасті – це не передбачено жодними домовленостями,
      – сказав Боднар.

      Через це українська сторона залучає партнерів по нормандському формату для тиску на російську сторону, аби виконати відповідну домовленість і запровадити КПВВ в Золотому.

      Коли відбудеться зустріч у нормандському форматі? Зустріч у нормандському форматі уже переносили кілька разів. Зустріч лідерів України, Росії, Німеччини та Франції може відбутися лише після розведення сил на Донбасі. Розведення військ було заплановано на 7 жовтня, але бойовики його зірвали. В ОПУ заявили, що питання щодо розведення сил у Золотому на Луганщині українська влада наразі відклала.

      Зверніть увагу: Зеленський може обговорити з Путіним повернення Криму під час зустрічі у нормандському форматі

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      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Новини України Законодавство Новини політики Україна – Росія Новини Росії Війна на Донбасі Новини Луганська Новини Донецька Нормандський формат Мінські домовленості Реінтеграція Донбасу Операція Об'єднаних сил
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