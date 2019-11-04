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      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ БОГДАН ЯРЕМЕНКО

      Путін є готовим до нормандської зустрічі, але за однієї умови

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      Володимир Путін
      Володимир Путін / Getty Images

      Президент Росії Володимир Путін є зацікавленим у проведенні зустрічі у "нормандському форматі" за участю Німеччини, Франції та України, щоправда, якщо це буде терміново необхідно.

      Як наголосив речник господаря Кремля у ефірі одного з пропагандистських телеканалів, Путін неодноразово повторював, що є готовим до будь-яких зустрічей, передає ТАСС.

      Цікаво! Ми завжди готові, та не до порожніх розмов, – Путін про ймовірну зустріч у нормандському форматі

      "Він є зацікавленим у продовженні самітів в "нормандському форматі", але він чекає на результати підготовки та чекає, коли умови безпосередньо приведуть нас до термінової необхідності зустрічі лідерів "нормандського формату", – додав Пєсков.

      Нещодавно журналістка Соня Кошкіна заявила, що нормандський саміт, найімовірніше, відбудеться 15 листопада у Парижі, а опісля має відбутися приватна розмова Володимира Зеленського та Володимира Путіна. Згодом у Кремлі цю інформацію спростували та наголосили, що конкретної дати поки немає. Раніше Президент України Володимир Зеленський наголошував, що нормандський саміт відбудеться після розведення військ і сил у Станиці Луганській, Золотому та Петрівському.

      За словами очільника українського МЗС Вадима Пристайка, підготовка до саміту нормандської четвірки йде приблизно за графіком.

      Востаннє, коли ми говорили про зустріч, була певна технічна неможливість з боку Росії взяти участь в узгоджений час. Я знаю, що наші французькі та німецькі партнери пропонують нові дати,
      – зауважив міністр.

      Водночас він додав, що Україна має варіанти рішень, якщо нормандський формат не спрацює. Зокрема, якщо українська сторона зрозуміє неефективність "Мінська" для завершення війни, тоді залучатиме "такі формати як міжнародна допомога".

      Радимо ознайомитися! Чому Зеленський і Путін повинні швидше зустрітися: думка експерта

      Крім того, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія наголошує, що Україна може відмовитись від нормандського формату. Як пояснив парламентар, зустріч лідерів "нормандської четвірки" має два основні варіанти: або покаже його спроможність для припинення війни на Донбасі, або стане підставою для зміни переговорної позиції України та формату переговорів.

      Що таке нормандський формат? Це переговори щодо врегулювання ситуації на Донбасі у чотиристоронньому форматі: Німеччина, Франція, Росія, Україна. Почалися вони 6 червня 2014 року, потім була друга зустріч у 2015 (тоді й досягли мінські домовленості), а на третій у 2016 році з лідерів країн був тільки п'ятий президент Порошенко. Далі у нормандському форматі були лише телефонні розмови та зустрічі на рівні МЗС, оскільки господар Кремля Путін відмовлявся від участі. 

      Які питання підніматиме Україна на зустрічі у нормандському форматі

      • Розведення військ у Станиці Луганській.
      • Обмін полоненими.
      • Підтвердження тексту формули Штайнмаєра.
      • Відведення військ у Золотому та Петрівському.
      • Питання Криму. 
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      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини України Новини політики Нормандський формат Україна – Росія Новини Росії Війна на Донбасі Володимир Путін
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