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      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ БОГДАН ЯРЕМЕНКО

      Чому Зеленський і Путін повинні швидше зустрітися: думка експерта

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      Коли зустрінуться Зеленський і Путін?
      Коли зустрінуться Зеленський і Путін? / BBC

      Чим швидше зустрінуться Зеленський і Путін, тим краще. Президент України, на відміну від Порошенка, хоче робити конкретні кроки щодо розв’язання збройного конфлікту на Донбасі. Але потрібно зрозуміти один важливий момент.

      Таку думку 24 каналу висловив дипломат, експерт "Майдану Закордонних Справ" Олександр Хара.

      Читайте також: Саміт у нормандському форматі планують на 15 листопада: у Путіна все спростовують

      З Путіним неможливо домовлятися. Росія – держава, де домовленості працюють до того моменту, коли хтось може їх гарантувати. У нашому випадку – хтось ззовні. Але в нас немає ядерної зброї, зброї для стримування, яка б гарантувала нам, що Путін не продовжуватиме війну. Ми не члени НАТО і ЄС. Тому всі гарантії – "фількіна грамота",
      – підкреслює Олександр Хара.

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      На переконання дипломата, зустріч Зеленського і Путіна, яка повинна відбутися в рамках нормандського формату, не буде результативною. З одного боку, в Зеленського не так багато простору для маневру і компромісів із Росією. З іншого, апетити Росії зростають. Путін відчуває, що зараз ситуація на міжнародній арені більш сприятлива.

      Занадто завищені ультиматуми з боку Кремля не змінилися за п’ять років війни. Нема причин, чому Путін зараз щось змінюватиме. Хоча є позитиви з боку президента Зеленського – обмін полоненими, зниження інтенсивності обстрілів у пунктах розведення військ. Але немає можливостей для швидкого повернення Донбасу і Криму на прийнятних для нас умовах,
      – вважає Хара.

      Нормандський формат – формат переговорів щодо врегулювання ситуації на Донбасі. Учасники цих переговорів – Німеччина, Франція, Росія, Україна. Перемовини можуть відбуватися на рівні голів держав і на рівні міністрів або представників МЗС. Востаннє переговори "нормандської четвірки" відбулися у 2016 році. Потім Путін відмовлявся від участі.

      Що відомо про зустріч нормандської четвірки?Зустріч Зеленського, Володимира Путіна, Еммануеля Макрона та Ангели Меркель має пройти у Парижі. Раніше президент Володимир Зеленський говорив Зустріч у нормандському форматі відбудеться в листопаді, – Зеленський , що саміт в нормандському форматі відбудеться у листопаді 2019 року. Конкретну дату лідери мають обрати вже невдовзі. Загалом про цю майбутню зустріч "нормандської четвірки" говорять вже кілька місяців. Проте, саміт досі не відбувся через різні позиції сторін.

      Міністр закордонних справ Вадим Пристайко заявив, що підготовка до саміту нормандської четвірки відбувається приблизно за графіком. Якщо ж переговори не дадуть результату, то Україна залучатиме і міжнародну допомогу. Пристайко пояснив, що є технічна неможливість з боку Росії взяти участь в узгоджений час. Французькі і німецькі партнери пропонують нові дати.

      blog_ava
      Що потрібно обговорити з партнером перед весіллям
      сьогодні
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      Автор: Інна Жолобович
      Теги: Новини України Війна на Донбасі Новини політики Володимир Зеленський Нормандський формат Володимир Путін
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