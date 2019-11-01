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      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ БОГДАН ЯРЕМЕНКО

      Москва не хоче миру: США розкритикували Росію

      2005 Читать новость на русском
      У США розкритикували Росію
      У США розкритикували Росію / Getty images

      Україна засвідчила свою відданість мирному врегулюванню на Донбасі. Одна РФ не демонструє такого ж прагнення до миру і постійно зриває усі домовленості.

      Тимчасово повірений у справах США Гаррі Кеміан під час засідання Постійної ради ОБСЄ наголосив, що Америка схвалює належні зусилля України для врегулювання конфлікту на Сході, пише "Укрінформ".

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      Гаррі Кеміан згадав про триваючий прогрес у питанні будівництва моста у Станиці-Луганській та схвалену формулу Штайнмаєра.

      На жаль, Москва не продемонструвала аналогічної прихильності до досягнення миру,
      – наголосив політик.

      Американський дипломат сказав, що Росія продовжує не виконувати свої безпекові зобов’язання на сході України, а також "відкладає зустріч лідерів нормандської четвірки".

      Росія не спромоглася вивести з України сили, озброєння та техніку, а минулого тижня знову відправила конвої в Україну,
      – зазначив Кеміан.

      Він також нагадав, що Росія систематично обмежує просування персоналу Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні, "що обмежує можливості Місії спостерігати за конфліктом та виконувати свій мандат".

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      Дипломат наголосив на підтримці США суверенітету та незалежності України. Кеміан запевнив, що окремі санкції, пов’язані з Кримом, залишатимуться в силі, допоки Росія не поверне повний контроль над півостровом Україні.

      Ми не визнаємо і ніколи не визнаємо спробу анексії Криму,
      – запевнив політик.

      Зауважимо, що зустріч у нормандському форматі вже скасовували кілька разів. Наразі мовиться про дату 15 листопада, але у Путіна все спростовують. Президент РФ вважає, що ці зустрічі повинні бути "добре підготовленими": аби не було порожніх розмов, а натомість були б корисні усім учасникам перемовин результати.

      Всі новини про зустріч у нормандському форматі – читайте тут.

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      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Новини України Новини політики Україна – Росія Війна на Донбасі Розведення військ Новини Росії Анексія Криму Новини США Нормандський формат Формула Штайнмаєра ОБСЄ
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