Москва не хоче миру: США розкритикували Росію

Україна засвідчила свою відданість мирному врегулюванню на Донбасі. Одна РФ не демонструє такого ж прагнення до миру і постійно зриває усі домовленості.

Тимчасово повірений у справах США Гаррі Кеміан під час засідання Постійної ради ОБСЄ наголосив, що Америка схвалює належні зусилля України для врегулювання конфлікту на Сході, пише "Укрінформ".

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Гаррі Кеміан згадав про триваючий прогрес у питанні будівництва моста у Станиці-Луганській та схвалену формулу Штайнмаєра.

На жаль, Москва не продемонструвала аналогічної прихильності до досягнення миру,

– наголосив політик.

Американський дипломат сказав, що Росія продовжує не виконувати свої безпекові зобов’язання на сході України, а також "відкладає зустріч лідерів нормандської четвірки".

Росія не спромоглася вивести з України сили, озброєння та техніку, а минулого тижня знову відправила конвої в Україну,

– зазначив Кеміан.

Він також нагадав, що Росія систематично обмежує просування персоналу Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні, "що обмежує можливості Місії спостерігати за конфліктом та виконувати свій мандат".

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Дипломат наголосив на підтримці США суверенітету та незалежності України. Кеміан запевнив, що окремі санкції, пов’язані з Кримом, залишатимуться в силі, допоки Росія не поверне повний контроль над півостровом Україні.

Ми не визнаємо і ніколи не визнаємо спробу анексії Криму,

– запевнив політик.

Зауважимо, що зустріч у нормандському форматі вже скасовували кілька разів. Наразі мовиться про дату 15 листопада, але у Путіна все спростовують. Президент РФ вважає, що ці зустрічі повинні бути "добре підготовленими": аби не було порожніх розмов, а натомість були б корисні усім учасникам перемовин результати.

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