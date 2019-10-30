Розведення військ на Донбасі: як путінські ЗМІ шантажують Зеленського

Початок розведення військ у районі Золотого активно коментують на російських телеканалах та у владних кабінетах країни-агресора. Одні "експерти" радіють початку припинення вогню, інші звинувачують українську сторону у ймовірному зриві процесу розведення. Яку гру веде пропагандистська машина Путіна – розбиралися журналісти 24 каналу.

Першим схвалив початок розведення військ помічник президента РФ Владислав Сурков, назвавши це хорошою новиною. Другий посил речника Кремля полягав в тому, що Україна ніколи не дотримувалась домовленостей, але у цей раз, мовляв, є надія, що буде інакше.

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Ці тези із завзяттям підхопили дрібнішого рівня спікери, зокрема, визнаний в Україні персоною нон ґрата ще у 2006 році депутат російської Держдуми Костянтин Затулін заявив, що до української влади немає довіри. Зеленського на повну порівнюють з Порошенком: мовляв, попередній український президент також обіцяв розведення військ, але нічого не робив для цього.

Також Затулін звинуватив президента Зеленського у шануванні бандерівців, маючи на увазі його поїздку в Золоте й ту скандальну розмову глави держави з добровольцями. Росіяни вважають, що українська влада "занадто лояльна" до тих, хто намагається протестувати, та повинна силовими методами "розігнати добровольців". Саме їх присутність на передовій у точках розведення сил Кремль називає головною причиною ймовірного зриву розведення військ та перепоною для подальшого встановлення миру на Донбасі.

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Деякі російські спікери звинувачують міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова у тому, що він сприяє тому, аби добровольці залишились у Золотому.

Нагадаємо, що Володимир Путін першим назвав перебування націоналістів у точці розведення сил причиною того, що Зеленський не може відвести війська. Цю тезу продовжує зараз розвивати й Костянтин Затулін, заявляючи про те, що українське політичне поле "заражене" націоналізмом.

А от так званий лідер руху російських українців Юрій Кот на телеканалі "Росія 1" сказав, що Зеленський буде використовувати націоналістів для шантажу у нормандському форматі. Цікаво, чи сам Президент України знає про такі свої наміри?



Юрій Кот – частий гість російських пропагандистських телеканалів

Своєю чергою, вповноважений РФ у контактній переговорній групі у Мінську Боріс Гризлов, продовжує розвивати думку про те, що відведення військ у Золотому та Петрівському – це крок до миру й проведенню перемовин у нормандському форматі. Росії, каже він, вигідно якомога швидше встановити мир на Донбасі, але цей мир, мовляв, має бути на умовах Росії.

Колишній депутат Верховної Ради України, член забороненої нині Комуністичної партії Спиридон Кілінкаров, ще один постійний "експерт" російських телеканалів, також активно коментує ситуацію у Золотому. Основний об’єкт його претензій – також добровольці, які знаходяться у точці розведення військ. Колишній український нардеп заявляє, що "націоналісти" вирішують долю врегулювання конфлікту на Донбасі та абсолютно непідконтрольні українській владі, тим самим натякаючи на те, що Зеленський не зможе через них виконати домовленості.



Спиридон Кілінкаров

Російський політолог Владімір Корнілов на телеканалі "Росія 1" погрожує тим, що сепаратисти також можуть залишити певну кількість бойовиків, незгодних з розведенням, але ж вони цього не роблять.

Коментували розведення і самі бойовики. Так званий міністр закордонних справ луганського угрупування терористів Владислав Дейнего на тому ж таки каналі "Росія 1" заявив, що розведення почалося без попередження, але вони встигли зробити всі необхідні дії для цього.

Секретне розведення

Те, що розведення почалося раптово, підтверджує й неузгодженість між офіційним Києвом та Штабом Операції Об’єднаних сил (ООС) у висвітленні інформації.

Нагадаємо, що Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко першим повідомив про початок розведення, при тому зауважив, що обстрілів в зоні військових дій вже не було десять днів. Тим часом Штаб ООС повідомляв, що 26 жовтня (а розведення почалося 29 жовтня) були зафіксовані обстріли зі сторони проросійських бойовиків саме у зоні розведення сил – Золотому.

В російських ЗМІ знову ж таки повідомили, що Київ намагався приховати факти обстрілів, бо дуже боявся спроб ветеранів добровольчих батальйонів завадити розведенню військ у Золотому.

Українські ж експерти зазначають, що така міра викликана великим бажанням Зеленського розпочати процес припинення вогню й розведення сил аби швидше сісти за "нормандський стіл" перемовин.

Зеленський сподівається на те, що така міра наблизить встановлення миру на Донбасі шляхом переговорів у нормандському форматі,

– каже в коментарі 24-му каналу волонтер, засновник фонду "Повернись живим" Віталій Дейнега.

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Своєю чергою, український журналіст, військовий експерт Юрій Бутусов у коментарі нашому ж каналу стверджував, що Росії самій необхідно розведення військ – бо надто дорого стало підтримувати конфлікт. Втім, мир на окупованій росіянами потрібен лише на їхніх умовах.

Отже, висновків можна зробити два. Перший – Росія та підконтрольні їй бойовики хочуть розвести сили, але при тому вони не бажають втратити контроль над територією та її ресурсами. Другий – Росія намагається шантажувати Володимира Зеленського, тим самим підштовхуючи його швидше вирішити проблему – відвести українські війська й дати можливість Донбасу отримати особливий статус.