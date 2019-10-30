Разведение войск в Донбассе: как путинские СМИ шантажируют Зеленского

Начало разведения войск в районе Золотого активно комментируют на российских телеканалах и во властных кабинетах страны-агрессора. Одни "эксперты" радуются началу прекращения огня, другие обвиняют украинскую сторону в предполагаемом срыве процесса разведения. Какую игру ведет пропагандистская машина Путина – разбирались журналисты 24 канала.

Первым одобрил начало разведение войск помощник президента РФ Владислав Сурков, назвав это хорошей новостью. Второй посыл представителя Кремля заключался в том, что Украина никогда не придерживалась договоренностей, но в этот раз, мол, есть надежда, что будет иначе.

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Эти тезисы с упорством подхватили мелкого уровня спикеры, в частности, признанный в Украине персоной нон грата еще в 2006 году депутат российской Госдумы Константин Затулин заявил, что к украинской власти нет доверия. Зелинского на полную сравнивают с Порошенко: мол, предыдущий украинский президент также обещал разведение войск, но ничего не делал для этого.

Также Затулин обвинил президента Зеленского в почитании бандеровцев, имея в виду его поездку в Золотое и тот скандальный разговор главы государства с добровольцами. Россияне считают, что украинская власть "слишком лояльна" к тем, кто пытается протестовать, и должна силовыми методами "разогнать добровольцев". Именно их присутствие на передовой в точках разведения сил Кремль называет главной причиной вероятного срыва разведения войск и преградой для дальнейшего установления мира на Донбассе.

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Некоторые российские спикеры обвиняют министра внутренних дел Украины Арсена Авакова в том, что он способствует тому, чтобы добровольцы остались в Золотом.

Напомним, что Владимир Путин первым назвал пребывание националистов в точке разведения сил причиной того, что Зеленский не может отвести войска. Этот тезис продолжает сейчас развивать и Константин Затулин, заявляя о том, что украинское политическое поле "заражено" национализмом.

А вот так называемый лидер движения российских украинцев Юрий Кот на телеканале "Россия 1" сказал, что Зеленский будет использовать националистов для шантажа в нормандском формате. Интересно, сам Президент Украины знает о таких своих намерениях?



Юрий Кот – частый гость российских пропагандистских телеканалов

В свою очередь, уполномоченный РФ в контактной переговорной группе в Минске Борис Грызлов продолжает развивать мысль о том, что отвод войск в Золотом и Петровском – это шаг к миру и проведению переговоров в нормандском формате. России, говорит он, выгодно как можно быстрее установить мир на Донбассе, но этот мир, мол, должен быть на условиях России.

Бывший депутат Верховной Рады Украины, член запрещенной ныне Коммунистической партии Спиридон Килинкаров, еще один постоянный "эксперт" российских телеканалов, также активно комментирует ситуацию в Золотом. Основной объект его претензий – также добровольцы, которые находятся в точке разведения войск. Бывший украинский нардеп заявляет, что "националисты" решают судьбу урегулирования конфликта на Донбассе и абсолютно неподконтрольны украинской власти, тем самым намекая на то, что Зеленский не сможет из-за них выполнить договоренности.



Спиридон Килинкаров

Российский политолог Владимир Корнилов на телеканале "Россия 1" угрожает тем, что сепаратисты могут оставить определенное количество боевиков, несогласных с разведением, но они этого не делают.

Комментировали разведение и сами боевики. Так называемый министр иностранных дел луганской группировки террористов Владислав Дейнего на том же канале "Россия 1" заявил, что разведение началось без предупреждения, но они успели сделать все необходимые действия для этого.

Секретное разведение

То, что разведение началось внезапно, подтверждает и несогласованность между официальным Киевом и Штабом операции Объединенных сил (ООС) в освещении информации.

Напомним, что министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко первым сообщил о начале разведения, при том заметил, что обстрелов в зоне военных действий уже не было десять дней. Между тем Штаб ООС сообщал, что 26 октября (а разведение началось 29 октября) были зафиксированы обстрелы со стороны пророссийских боевиков именно в зоне разведения сил – Золотом.

В российских СМИ опять же сообщили, что Киев пытался скрыть факты обстрелов, потому что очень боялся попыток ветеранов добровольческих батальонов помешать разведению войск в Золотом.

Украинские же эксперты отмечают, что такая мера вызвана большим желанием Зеленского начать процесс прекращения огня и разведения сил, чтобы быстрее сесть за "нормандский стол" переговоров.

Зеленский надеется на то, что такая мера приблизит установление мира на Донбассе путем переговоров в нормандском формате,

– говорит в комментарии 24-му каналу волонтер, основатель фонда "Вернись живым" Виталий Дейнега.

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В свою очередь, украинский журналист, военный эксперт Юрий Бутусов в комментарии нашему же каналу утверждал, что России самой необходимо разведение войск – потому что слишком дорого стало поддерживать конфликт. Впрочем, мир на оккупированной россиянами территории нужен только на их условиях.

Итак, выводов можно сделать два. Первый – Россия и подконтрольные ей боевики хотят развести силы, но при этом они не желают потерять контроль над территорией и ее ресурсами. Второй – Россия пытается шантажировать Владимира Зеленского, тем самым подталкивая его быстрее решить проблему – отвести украинские войска и дать возможность Донбассу получить особый статус.