Иллюзии Зеленского о мире скоро разобьются, – эксперты

Президент Украины имеет настойчивое желание прекратить огонь на Донбассе, чтобы дальше регулировать конфликт дипломатическим путем, но он очень скоро поймет, что с Россией ему договориться не удастся. Такое мнение в комментариях 24 каналу выразили военный эксперт и основатель фонда "Вернись живым" Виталий Дейнега и журналист Павел Казарин.

Несмотря на то, что подконтрольные россиянам боевики на Донбассе продолжали обстрелы украинских позиций, в том числе и точки, где разводят войска, разведение все-таки происходит.

Читайте также: Старт разведения войск в Золотом: что об этом известно

Этого очень хочет президент Зеленский. Он надеется на то, что такая мера приблизит установление мира на Донбассе путем переговоров в нормандском формате. Он ищет простые ответы на сложные вопросы, но очень скоро он убедится, что это невозможно. И чем быстрее он это поймет, тем лучше будет для Украины,

– говорит Виталий Дейнега.

В то же время журналист Павел Казарин отметил, что новой власти не удастся договориться с Россией на тех условиях, которые были бы приемлемы для украинского общества.

"Новая украинская власть пока живет иллюзиями, что им удастся договориться с Россией и установить мир на Востоке. Россия использует Донбасс как инструмент для дестабилизации ситуации в Украине. Они не откажутся от этого. Мир на Донбассе возможен только на условиях России, а если это произойдет, то украинское общество может окунуться в новое противостояние, поскольку многие не будут воспринимать такой ситуации", – комментирует Павел Казарин.

Что известно о разведении сил и средств в Золотом:

началось оно в 12:00 29 октября и будет длится не менее 30 суток;

разведение происходит с обеих сторон – на один километр от позиций;

представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ уже подтвердили начало разведения сил и средств в Золотом-4;

в подтверждение старта разведения в Золотом они запустили сигнальные ракеты;

ветераны-добровольцы, находящиеся в Золотом, заявили, что разведение здесь ни в коем случае нельзя проводить, поскольку обстрелы здесь не прекращаются.

Напомним, что в Кремле положительно восприняли начало разведения войск на Донбассе. По словам помощника президента РФ Владислава Суркова, это может быть существенным толчком к встрече лидеров стран "нормандской четверки" (России, Украины, Франции, Германии). Между тем в Минске согласовали следующую точку разведения – Петровское.