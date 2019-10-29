В Минске согласовали разведение сил в Петровском

Трехсторонняя контактная группа получила информацию о начале разведения сил и средств на участке в районе Золотого. Следующим шагом должно стать разведение сил в Петровском – при условии 7-дневного режима тишины.

Пресс-секретарь Леонида Кучмы Дарка Олифер в фейсбуке написала, что итоги работы ТКГ за последний период открыли путь к встрече в нормандском формате.

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Отметим, что 29 ноября в Золотом началось разведение сил. Оно должно было состояться при условии 7-дневного режима тишины, однако оккупанты обстреляли Золотое-4 в пределах участка разведения два дня назад – 27 октября.

Олифер добавила, что в соответствии с Рамочным решением ТКГ от 2016 года следующим шагом должно стать разведение сил и средств на участке в районе Петровского. Произойти это должно также при условии 7-дневного соблюдения режима тишины.

Представитель России в контактной группе Борис Грызлов заявил, что в Минске уже согласовали дату разведения в Петровском, но конкретных временных рамок не называл.

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О чем еще договорились в Минске?

Дарка Олифер написала, что за пределами этих участков безопасностная ситуация остается напряженной. Она добавила, что беспрепятственный доступ СММ ОБСЕ ко всей территории Украины указан в мандате миссии. Украинская сторона требует обеспечения допуска патрулей СММ ко всей территории ОРДЛО.

Еще одной важной темой во время встречи стало стабильное водоснабжение всего Донбасса.

Учитывая начало отопительного сезона, конструктивное решение этой проблемы особенно важно,

– написала пресс-секретарь.

Украинская сторона отметила, что урегулирование политического блока вопросов возможно только после полного решения безопасностного блока вопросов Минских соглашений, вместе с урегулированием проблемы контроля за украинско-российской границей.

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Что известно о разведении войск в Золотом:

началось оно в 12:00 29 октября та продлится не менее 30 суток;

разведение происходит с обеих сторон – на один километр от позиций;

представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ уже подтвердили начало разведения сил и средств в Золотом-4;

в подтверждение старта разведения в Золотом они запустили сигнальные ракеты;

ветераны-добровольцы, находящихся в Золотом, заявили, что разведение здесь ни в коем случае нельзя проводить, поскольку обстрелы здесь не прекращаются.

Отметим, что 30 июня завершилось разведение сил и средств на согласованной участке в Станице Луганской. В результате произошли демонтаж передовых фортификационных сооружений и разминирование, а также боевики убрали несколько бетонных блоков на участке разведения.



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