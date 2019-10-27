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      Боевики на Донбассе совершили более 20 обстрелов: где было горячее всего

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      Как прошли сутки на Донбассе
      Как прошли сутки на Донбассе / Соцсети

      В течение суток 26 октября пророссийские боевики на Донбассе 21 раз нарушили режим прекращения огня. Традиционно оккупанты обстреливали украинские позиции из запрещенного минскими договоренностями оружия.

      В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики совершили 7 обстрелов:

      • неподалеку от Невельского – из крупнокалиберных пулеметов;
      • дважды возле Марьинки – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
      • дважды вблизи Талаковки – из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
      • возле Красногоровки – из станкового противотанкового гранатомета;
      • неподалеку от Павлополя – из стрелкового оружия и станковых и ручных противотанковых гранатометов.

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      Несколько горячее было в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север". Здесь пророссийские наемники совершили 14 обстрелов:

      • пять раз вблизи Новолуганского – из минометов калибра 82 миллиметра, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
      • неподалеку от Хутора Вольного – из подствольных гранатометов
      • дважды возле Золотого (вне участка разведения) – из стрелкового оружия и автоматических гранатометов;
      • неподалеку от Золотого-4 (в границах участка разведения) – из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;
      • дважды вблизи Луганского – из минометов калибра 82 миллиметра, ручного противотанкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов;
      • возле Зайцева – из минометов калибра 120 и 82 миллиметра и крупнокалиберных пулеметов;
      • вблизи Светлодарска – из стрелкового оружия
      • в районе Новгородского – из минометов калибра 82 миллиметра, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

      К счастью, в результате обстрелов никто из украинских воинов не пострадал.

      С начала текущих суток, 26 октября, боевики 3 раза нарушили режим прекращения огня. Все обстрелы были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север":

      • вблизи Луганского – из крупнокалиберных пулеметов;
      • возле Новолуганского – из минометов калибра 82 млиметра и стрелкового оружия;
      • вблизи Светлодарска – из стрелкового оружия и станковых и ручных противотанковых гранатометов.

      Вследствие вражеских обстрелов потерь среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

      За прошедшие сутки 25 октября оккупанты 13 раз нарушили режим прекращения огня. Вследствие обстрелов трое украинских военных получили ранения.

      Донбас, окуповані території, карта, бойовики
      Карта оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях

      blog_ava
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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Новости политики Война на Донбассе Операция Объединенных сил Пророссийские боевики
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