Бойовики на Донбасі здійснили понад 20 обстрілів: де було найгарячіше

Упродовж доби 26 жовтня проросійські бойовики на Донбасі 21 раз порушили режим припинення вогню. Традиційно окупанти обстрілювали українські позиції з забороненої мінськими домовленостями зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" бойовики здійснили 7 обстрілів:

неподалік Невельського – з великокаліберних кулеметів;

– з великокаліберних кулеметів; двічі біля Мар'їнки - з гранатометів різних систем і стрілецької зброї;

- з гранатометів різних систем і стрілецької зброї; двічі поблизу Талаківки – з великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

– з великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. біля Красногорівки – зі станкового протитанкового гранатомету;

– зі станкового протитанкового гранатомету; неподалік Павлополя – зі стрілецької зброї та станкових і ручних протитанкових гранатометів.

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Дещо гарячіше було у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ". Тут проросійські найманці здійснили 14 обстрілів:

п'ять разів поблизу Новолуганського – з мінометів калібру 82 міліметри, гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів;

– з мінометів калібру 82 міліметри, гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів; неподалік Хутора Вільного – з підствольних гранатометів

– з підствольних гранатометів двічі біля Золотого (поза межами ділянки розведення) – зі стрілецької зброї та автоматичних гранатометів;

(поза межами ділянки розведення) – зі стрілецької зброї та автоматичних гранатометів; неподалік Золотого-4 (у межах ділянки розведення) – з великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;

(у межах ділянки розведення) – з великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї; двічі поблизу Луганського – з мінометів калібру 82 міліметри, ручного протитанкового гранатомета та великокаліберних кулеметів;

– з мінометів калібру 82 міліметри, ручного протитанкового гранатомета та великокаліберних кулеметів; біля Зайцевого – з мінометів калібру 120- та 82 міліметри та великокаліберних кулеметів;

– з мінометів калібру 120- та 82 міліметри та великокаліберних кулеметів; поблизу Світлодарська – зі стрілецької зброї

– зі стрілецької зброї у районі Новгородського – з мінометів калібру 82 мліметри великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

На щастя, внаслідок обстрілів ніхто з українських воїнів не постраждав.

Від початку поточної доби 26 жовтня бойовики 3 рази порушили режим припинення вогню. Всі обстріли було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ":

поблизу Луганського – з великокаліберних кулеметів;

– з великокаліберних кулеметів; біля Новолуганського – з мінометів калібру 82 мліметри та стрілецької зброї;

– з мінометів калібру 82 мліметри та стрілецької зброї; поблизу Світлодарська – зі стрілецької зброї і станкових та ручних протитанкових гранатометів.

Унаслідок ворожих обстрілів утрат серед особового складу Об'єднаних сил не зафіксовано.

Упродовж минулої доби 25 жовтня окупанти 13 разів порушили режим припинення вогню. Внаслідок обстрілів троє українських військових зазнали поранення.



Карта окупованих територій у Донецькій і Луганській областях