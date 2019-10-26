Зеленский отчитался о поездке в Золотое: фото

Президент Украины Владимир Зеленский посетил передовую на Донбассе. В Золотом Луганской области он провел двое суток. Как подчеркнул гарант, ему важно было услышать украинцев, ожидающих мир.

Соответствующее сообщение появилось на его фейсбуке. В частности, Зеленский встретился с местными учителями и врачами, "которые, несмотря на сложные условия, продолжают делать свою работу". С ними президент пообщался о быте на линии разграничения, о социальных нуждах, а также о возможном разведении войск.

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"Понял одно – все хотят мира. Все готовы к разведению", – отметил гарант.

Кроме того, Зеленский встретился с "группой вооруженных людей, которые поселились на окраине в частном доме". О них президенту рассказали местные жители.

"Жители Золотого – не на шутку обеспокоены, кто это такие. Решил пообщаться с ними сам. Некоторые разговоры оказались эмоциональными. Однако готов и дальше говорить и искать взаимопонимание. Но одними разговорами войну не закончить", – подчеркнул гарант.

Зеленский посетил Золотое на Донбассе

По словам Зеленского, для него важно и главное было услышать украинцев, ожидающих мир.

Мы должны искать пути и работать для завершения войны. И не любой ценой – подчеркиваю это. Капитуляции не будет в любом случае. Это я говорю как президент и верховный главнокомандующий. Уверен, у нас все получится и Украина снова будет единой,

– подытожил Зеленский.

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Что еще известно о визите Зеленского в Золотое

В Золотом в ближайшее время должно состояться разведение войск, однако здешние добровольцы выступают против этого. С некоторыми такими людьми и пообщался Зеленский, в частности они представились добровольцами. Их разговор получился слишком эмоциональным, и с обеих сторон раздавались громкие заявления. В частности, украинский президент подчеркнул, что ему "пофиг, с кем будет перемирие".

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В командовании Объединенных сил отметили, что на самом деле эти люди не имеют никакого отношения ни к Вооруженным силам, ни являются представителями силовых ведомств. Поэтому не имеют права находиться и действовать в районе проведения операции ОС.

Закон Украины об операции Объединенных Сил четко определяет категории, которые могут находиться в районе ООС с оружием. Люди, которые общались с президентом, не относятся ни к одной из следующих категорий, а потому находятся в Золотом с оружием нелегально, нарушая указанный Закон об ООС, чему предоставляется надлежащая правовая оценка,

– заявили в штабе.

Что известно о разведении сил на Донбассе:

30 июня в ОБСЕ сообщили, что как украинские воины, так и боевики завершили разведение сил и средств на согласованном участке в Станице Луганской. В результате состоялся демонтаж передовых фортификационных сооружений и разминирование, а также боевики убрали несколько бетонных блоков на участке разведения.

1 октября Президент Украины Зеленский рассказал, что на встрече Трехсторонней контактной группы в Минске стороны договорились о начале разведения войск в селе Петровское Донецкой области и городе Золотое Луганской области.

По словам спецпредставителя ОБСЕ в ТКГ Мартина Сайдика, разведение сил и средств запланировано было на 7 октября.

Министр обороны Андрей Загороднюк заявил, что в результате разведения украинские военные должны отойти на расстояние, позволяющее сразу вернуться обратно в случае нарушения договоренностей со стороны пророссийских боевиков.

Разведение сил и средств должно стартовать после 7 дней полной тишины на Донбассе. Однако этого еще не произошло, поскольку пророссийские боевики не прекращают вести огонь.

Ряд общественных активистов и участников боевых действий выступили против разведения войск, называя этот процесс "капитуляцией перед Россией". В частности, в начале октября ветераны боевых действий на Донбассе прибыли Золотое и заявили, что будут оставаться там до тех пор, пока руководство Украины официально не откажется от идеи отвода войск и формулы Штайнмайера, или до возвращения ВСУ на позиции в случае, если отвод все же состоится .



Какой может быть ситуация на Донбассе после разведения сил / Инфографика 24 канала