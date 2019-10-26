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      Зеленский отчитался о поездке в Золотое: фото

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      Зеленский в течение 25 и 26 октября совершил визит в Золотое
      Зеленский в течение 25 и 26 октября совершил визит в Золотое / Фейсбук Владимира Зеленского

      Президент Украины Владимир Зеленский посетил передовую на Донбассе. В Золотом Луганской области он провел двое суток. Как подчеркнул гарант, ему важно было услышать украинцев, ожидающих мир.

      Соответствующее сообщение появилось на его фейсбуке. В частности, Зеленский встретился с местными учителями и врачами, "которые, несмотря на сложные условия, продолжают делать свою работу". С ними президент пообщался о быте на линии разграничения, о социальных нуждах, а также о возможном разведении войск.

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      "Понял одно – все хотят мира. Все готовы к разведению", – отметил гарант.

      Кроме того, Зеленский встретился с "группой вооруженных людей, которые поселились на окраине в частном доме". О них президенту рассказали местные жители.

      "Жители Золотого – не на шутку обеспокоены, кто это такие. Решил пообщаться с ними сам. Некоторые разговоры оказались эмоциональными. Однако готов и дальше говорить и искать взаимопонимание. Но одними разговорами войну не закончить", – подчеркнул гарант.

      Зеленский посетил Золотое на Донбассе

      По словам Зеленского, для него важно и главное было услышать украинцев, ожидающих мир.

      Мы должны искать пути и работать для завершения войны. И не любой ценой – подчеркиваю это. Капитуляции не будет в любом случае. Это я говорю как президент и верховный главнокомандующий. Уверен, у нас все получится и Украина снова будет единой,
      – подытожил Зеленский.

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      Что еще известно о визите Зеленского в Золотое

      В Золотом в ближайшее время должно состояться разведение войск, однако здешние добровольцы выступают против этого. С некоторыми такими людьми и пообщался Зеленский, в частности они представились добровольцами. Их разговор получился слишком эмоциональным, и с обеих сторон раздавались громкие заявления. В частности, украинский президент подчеркнул, что ему "пофиг, с кем будет перемирие".

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      В командовании Объединенных сил отметили, что на самом деле эти люди не имеют никакого отношения ни к Вооруженным силам, ни являются представителями силовых ведомств. Поэтому не имеют права находиться и действовать в районе проведения операции ОС.

      Закон Украины об операции Объединенных Сил четко определяет категории, которые могут находиться в районе ООС с оружием. Люди, которые общались с президентом, не относятся ни к одной из следующих категорий, а потому находятся в Золотом с оружием нелегально, нарушая указанный Закон об ООС, чему предоставляется надлежащая правовая оценка,
      – заявили в штабе.

      Что известно о разведении сил на Донбассе:

      • 30 июня в ОБСЕ сообщили, что как украинские воины, так и боевики завершили разведение сил и средств на согласованном участке в Станице Луганской. В результате состоялся демонтаж передовых фортификационных сооружений и разминирование, а также боевики убрали несколько бетонных блоков на участке разведения.
      • 1 октября Президент Украины Зеленский рассказал, что на встрече Трехсторонней контактной группы в Минске стороны договорились о начале разведения войск в селе Петровское Донецкой области и городе Золотое Луганской области.
      • По словам спецпредставителя ОБСЕ в ТКГ Мартина Сайдика, разведение сил и средств запланировано было на 7 октября.
      • Министр обороны Андрей Загороднюк заявил, что в результате разведения украинские военные должны отойти на расстояние, позволяющее сразу вернуться обратно в случае нарушения договоренностей со стороны пророссийских боевиков.
      • Разведение сил и средств должно стартовать после 7 дней полной тишины на Донбассе. Однако этого еще не произошло, поскольку пророссийские боевики не прекращают вести огонь.
      • Ряд общественных активистов и участников боевых действий выступили против разведения войск, называя этот процесс "капитуляцией перед Россией". В частности, в начале октября ветераны боевых действий на Донбассе прибыли Золотое и заявили, что будут оставаться там до тех пор, пока руководство Украины официально не откажется от идеи отвода войск и формулы Штайнмайера, или до возвращения ВСУ на позиции в случае, если отвод все же состоится .

      розведення сил на донбасі
      Какой может быть ситуация на Донбассе после разведения сил / Инфографика 24 канала

      blog_ava
      Мне пофиг, с кем будет перемирие, – Зеленский в Золотом поспорил с бойцами
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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Президент Украины Операция Объединенных сил Война на Донбассе Новости политики Владимир Зеленский Разведение войск Новости Луганска
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