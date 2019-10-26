Экс-боец "Азова" рассказал о споре с Зеленским в Золотом-4

Президент Украины Владимир Зеленский приезжал к ветеранам в Золотое-4, которые выступают против отвода войск. Бойцы отметили гаранту, что новое разведение может привести к обострению ситуации и тяжелым потерям среди военных ВСУ.

Бывший боец ​​"Азова" Денис с позывным "Янтарь" рассказал, что Зеленский просто приехал поговорить с ветеранами, которые сейчас находятся вблизи линии разграничения. По мнению военного, визит непосредственно связан с запланированным разведением войск в Золотом. Видео с бойцом опубликовал телеграмм канал "Останній блок-пост #Ні_Капітуляціїї".

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Бойцы убеждали главу государства, что новое разведение войск может иметь негативные последствия для страны.

Мы пообщались. Рассказали президенту, что история уже давала ему возможности убедиться, что разведение войск - это бессмыслица. Его предшественник (Порошенко - 24 канал) уже делал это и тогда были значительные потери с нашей стороны. Поэтому это не те шаги, которые должен делать президент по урегулированию этого конфликта. Не может быть быстрого пути, должен быть разумный путь к окончанию конфликта,

- сказал экс-боец "Азова".

Военный отметил, что они с собратьями действуют в рамках закона и будут оставаться на позиции у Золотого.

"Мы будем дальше оставаться здесь, пока будет угроза этого бессмысленного разведения и угроза потери территории Украины", - добавил он.

Боец добавил, что они услышали посыл президента Зеленского. Однако, позиция добровольцев не изменилась.

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О чем говорил Зеленский с бойцами в Золотом?

Зеленский во время визита в Золотое-4 на Донбассе заявил, что ему все равно с кем Украина будет подписывать перемирие. Главное для государства - вернуть территории и прекратить войну, в которой гибнут люди.



Ветераны же отметили, что те, кто идут на перемирие путем разведения войск, только удовлетворяют потребности врага и в результате проигрывают еще больше. По их словам, Украина будет подписывать перемирие не из оккупационными "Л/ДНР", а с Россией-агрессором.



Во время разговора между гарантом и бойцами возник жаркий спор. Военный призвал президента провести встречу и подписать некий меморандум с противниками разведения сил на Донбассе, в частности участниками маршей "Нет капитуляции". На это Зеленский требовал "прибрать оружие".

Разведение сил на Донбассе: что нужно знать

1 октября на встрече Трехсторонней контактной группы в Минске стороны договорились о начале разведения войск в селе Петровское в Донецкой области и городе Золотое

на Луганщине. Это – одно из необходимых требований для того, чтобы состоялась встреча в нормандские формате.

на Луганщине. Это – одно из необходимых требований для того, чтобы состоялась встреча в нормандские формате. Министр обороны Андрей Загороднюк уточнил, что украинские военные уйдут на расстояние, позволяющее сразу вернуться обратно в случае нарушения договоренностей российскими оккупационными войсками.

Разведение сил и средств должно стартовать через 7 дней полной тишины на Донбассе. Однако этого до сих пор не произошло, поскольку пророссийские боевики не прекращают вести огонь.

Ряд общественных активистов и участников боевых действий выступили против разведения войск, называя этот процесс "капитуляцией перед Россией". В частности, в начале октября ветераны боевых действий на Донбассе прибыли Золотое и заявили, что будут оставаться там до тех пор, пока руководство Украины официально не откажется от идеи отвода войск и формулы Штайнмайера, или до возвращения ВСУ на позиции в случае, если отвод все же состоится .



Как может выглядеть ситуация на Донбассе после разведения сил / 24 канал