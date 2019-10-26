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      Ексбоєць "Азова" розповів про суперечку з Зеленським у Золотому-4

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      Ексбоєць "Азова" розповів про приїзд Зеленського у Золоте-4
      Ексбоєць "Азова" розповів про приїзд Зеленського у Золоте-4 / Фото з Facebook Sashulya Lisova

      Президент України Володимир Зеленський приїжджав до ветеранів у Золоте-4, які виступають проти відведення військ. Бійці наголосили гаранту, що нове розведення може призвести до загострення ситуації та важких втрат серед військових ЗСУ.

      Колишній боєць "Азова" Денис з позивним "Янтар" розповів, що Зеленський просто приїхав поговорити з ветеранами, які зараз перебувають поблизу лінії розмежування. На думку військового, візит безпосередньо пов'язаний з запланованим розведенням військ у Золотому. Відео з бійцем опублікував телеграм-канал "Останній блок-пост #Ні_Капітуляціїї".

      Важливо: Зеленський прибув у Золоте і зустрівся з бійцями: відео словесної перепалки

      Бійці переконували главу держави, що нове розведення військ може мати негативні наслідки для країни.

      Ми поспілкувалися. Розповіли президенту, що історія вже давала йому нагоди впевнитись, що розведення військ – це безглуздя. Його попередник (Порошенко, – 24 канал) вже робив це і тоді були значні втрати з нашого боку. Тому це не ті кроки, які має робити президент по врегулюванню цього конфлікту. Не може бути швидкого шляху, має бути розумний шлях щодо закінчення конфлікту,
      – сказав ексбоєць "Азова".

      Військовий наголосив, що вони з побратимами діють в рамках закону і залишатимуться на позиції біля Золотого. 

      "Ми будемо далі залишатися тут, допоки буде загроза цього безглуздого розведення і загроза втрати території України", – додав він.

      Боєць додав, що вони почули посил президента Зеленського. Проте, позиція добровольців не змінилась.

       

      Про що говорив Зеленський з бійцями у Золотому?Зеленський під час візиту до Золотого-4 на Донбасі заявив, що йому все одно з ким Україна буде підписуватиме перемир'я. Головне для держави – повернути території і припинити війну, в якій гинуть люди.

      Ветерани ж наголосили, що ті, хто йдуть до перемир'я шляхом розведення військ, лише задовольняють потреби ворога і в результаті програють ще більше. За їх словами, Україна підписуватиме перемир'я не з окупаційними "Л/ДНР", а з Росією-агресором.

      Під час розмови між гарантом і бійцями виникла палка суперечка. Військовий закликав президента провести зустріч та підписати якийсь меморандум із противниками розведення сил на Донбасі, зокрема учасниками маршів "Ні капітуляції". На це Зеленський вимагав "приберати зброю".

      Розведення сил на Донбасі: що треба знати

      • 1 жовтня на зустрічі Тристоронньої контактної групи в Мінську сторони домовились про початок розведення військ у селі Петрівське на Донеччині та місті Золоте на Луганщині. Це – одна з необхідних вимог для того, щоб відбулася зустріч у нормандські форматі.
      • Міністр оборони Андрій Загороднюк уточнив, що українські військові відійдуть на відстань, яка дозволить одразу повернутися назад у разі порушення домовленостей російськими окупаційними військами.
      • Розведення сил і засобів мало б стартувати через 7 днів повної тиші на Донбасі. Проте цього досі не відбулося, оскільки проросійські бойовики не припиняють вести вогонь.
      • Низка громадських активістів та учасників бойових дій виступили проти розведення військ, називаючи цей процес "капітуляцією перед Росією". Зокрема, на початку жовтня ветерани бойових дій на Донбасі прибули Золоте і заявити, що залишатимуться там до тих пір, поки керівництво України офіційно не відмовиться від ідеї відведення військ і формули Штайнмаєра, або до повернення ЗСУ на позиції в разі, якщо відведення все ж відбудеться.

      Як може виглядати ситуація на Донбасі після розведення сил
      Як може виглядати ситуація на Донбасі після розведення сил / 24 канал

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      Автор: Лія Бонавська
      Теги: Війна на Донбасі Новини України Новини політики Володимир Зеленський Розведення військ "Азов"
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