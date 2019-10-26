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      Мені пофіг, з ким буде перемир'я, – Зеленський у Золотому посперечався з бійцями

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      Зеленський зустрівся з добровольцями у Золотому-4
      Зеленський зустрівся з добровольцями у Золотому-4 / Фото з Facebook Sashulya Lisova

      Президент Володимир Зеленський під час візиту до Золотого-4 на Донбасі заявив, що йому все одно з ким Україна буде підписуватиме перемир'я. Головне для держави – повернути території і припинити війну, в якій гинуть люди.

      Про це Зеленський сказав добровольцям у Золотому, які виступають проти розведення військ біля селища. Відео розмови гаранта з бійцями опублікував телеграм-канал "Останній блок-пост #Ні_Капітуляціїї".

      Цікаво: Зеленський прибув у Золоте і зустрівся з бійцями: відео словесної перепалки

      Ветерани наголосили, що ті, хто йдуть до перемир'я шляхом розведення військ, або ж іншими способами, лише задовольняють потреби ворога і в результаті програють ще більше. Бійці навели приклади з історії країн, які йшли на компроміси із противниками, і через це зазнавали величезних втрат.

      За словами ветеранів, Україна підписуватиме перемир'я не з окупаційними "Л/ДНР", а з Росією.

      Та мені пофіг з ким воно (перемир'я, – 24 канал) буде. Нам з вами пофіг. Нам треба території повернути та припинити вбивства,
      – сказав Зеленський.

      У відповідь на це один з бійців сказав, що коли Україна намагається швидко досягнути перемир'я, то лише заганяє себе в певні рамки.

      Відео словеслної перепалки Зеленського з добровольцями у Золотому-4

       

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      Автор: Лія Бонавська
      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Розведення військ Війна на Донбасі Україна – Росія
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