Мені пофіг, з ким буде перемир'я, – Зеленський у Золотому посперечався з бійцями

Президент Володимир Зеленський під час візиту до Золотого-4 на Донбасі заявив, що йому все одно з ким Україна буде підписуватиме перемир'я. Головне для держави – повернути території і припинити війну, в якій гинуть люди.

Про це Зеленський сказав добровольцям у Золотому, які виступають проти розведення військ біля селища. Відео розмови гаранта з бійцями опублікував телеграм-канал "Останній блок-пост #Ні_Капітуляціїї".

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Ветерани наголосили, що ті, хто йдуть до перемир'я шляхом розведення військ, або ж іншими способами, лише задовольняють потреби ворога і в результаті програють ще більше. Бійці навели приклади з історії країн, які йшли на компроміси із противниками, і через це зазнавали величезних втрат.

За словами ветеранів, Україна підписуватиме перемир'я не з окупаційними "Л/ДНР", а з Росією.

Та мені пофіг з ким воно (перемир'я, – 24 канал) буде. Нам з вами пофіг. Нам треба території повернути та припинити вбивства,

– сказав Зеленський.

У відповідь на це один з бійців сказав, що коли Україна намагається швидко досягнути перемир'я, то лише заганяє себе в певні рамки.

Відео словеслної перепалки Зеленського з добровольцями у Золотому-4

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