В Золотом Зеленский общался не из военными, а с нарушителями закона, – заявление штаба ОС

В командовании Объединенных сил убеждают, что в Золотом на Донбассе президент Украины Владимир Зеленский общался с людьми в военной форме, представившихся добровольцами. Однако находятся они здесь с оружием нелегально.

Как отметили руководители ОС, люди, с которыми общался Зеленский, находились в частном доме и не являются представителями каких-либо силовых ведомств или Вооруженных Сил Украины, которые являются уполномоченными находиться и действовать в районе проведения операции Объединенных Сил.

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Закон Украины об операции Объединенных Сил четко определяет категории, которые могут находиться в районе ООС с оружием. Люди, которые общались с президентом, не относятся ни к одной из следующих категорий, а потому находятся в Золотом с оружием нелегально, нарушая указанный Закон о ООС, чем будет дана надлежащая правовая оценка,

– заявили в штабе.

Владимир Зеленский неожиданно прибыл в Золотое на Донбассе, вероятно, чтобы обсудить с местными добровольцами разведение войск. Дело в том, что они выступают против этого разведения. В целом их общение получилось очень горячим как со стороны президента, так и со стороны добровольцев, многие из которых имели с собой оружие.

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Во время спора с добровольцами отметился громкими заявлениями и украинский гарант. В частности, он подчеркнул, что ему "пофиг, с кем будет перемирие".

Что известно о разведении сил на Донбассе:

30 июня в ОБСЕ сообщили, что как украинские воины, так и боевики завершили разведения сил и средств на согласованной участке в Станице Луганской. В результате состоялись демонтаж передовых фортификационных сооружений и разминирование, а также боевики убрали несколько бетонных блоков на участке разведения.

1 октября Президент Украины Зеленский рассказал, что на встрече Трехсторонней контактной группы в Минске стороны договорились о начале разведения войск в селе Петровское Донецкой и городе Золотое Луганской области.

По словам спецпредставителя ОБСЕ в ТКГ Мартина Сайдика, разведение сил и средств запланировано было на 7 октября.

Министр обороны Андрей Загороднюк заявил, что в результате разведения украинские военные должны отойти на расстояние, которое позволила бы сразу вернуться обратно в случае нарушения договоренностей со стороны пророссийских боевиков.

Разведение сил и средств должно стартовать через 7 дней полной тишины на Донбассе. Однако этого еще не произошло, поскольку пророссийские боевики не прекращают вести огонь.

Ряд общественных активистов и участников боевых действий выступили против разведения войск, называя этот процесс "капитуляцией перед Россией". В частности, в начале октября ветераны боевых действий на Донбассе прибыли в Золотое и заявили, что будут оставаться там до тех пор, пока руководство Украины официально не откажется от идеи отвода войск и формулы Штайнмайера, или до возвращения ВСУ на позиции в случае, если отвод все же состоится .



Какой может быть ситуация на Донбассе после разведения сил / Инфографика 24 канала