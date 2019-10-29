У Мінську погодили розведення сил в Петрівському
Тристороння контактна група отримала інформацію щодо початку розведення сил та засобів на ділянці в районі Золотого. Наступним кроком має стати розведення сил у Петрівському – за умови 7-денного режиму тиші.
Прессекретарка Леоніда Кучми Дарка Оліфер у фейсбуці написала, що підсумки роботи ТКГ за останній період відкрили шлях до зустрічі у нормандському форматі.
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Зауважимо, що 29 жовтня у Золотому почалося розведення сил. Воно мало відбутися за умови 7-денного режиму тиші, однак окупанти обстріляли Золоте-4 у межах ділянки розведення два дні тому – 27 жовтня.
Оліфер додала, що у відповідності до Рамкового рішення ТКГ від 2016 року наступним кроком повинно стати розведення сил та засобів на ділянці в районі Петрівського. Статися це має також за умови 7-денного дотримання режиму тиші.
Представник Росії в контактній групі Борис Гризлов заявив, що в Мінську уже погодили дату розведення в Петрівському, але конкретних часових рамок не називав.
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Про що ще домовилися у Мінську?
Дарка Оліфер написала, що поза межами цих ділянок безпекова ситуація лишається напруженою. Вона додала, що безперешкодний доступ СММ ОБСЄ до всієї території України вказано у мандаті місії. Українська сторона вимагає забезпечення допуску патрулів СММ до всієї території ОРДЛО.
Ще однією важливою темою під час зустрічі стало стабільне водопостачання всього Донбасу.
З огляду на початок опалювального сезону конструктивне вирішення цієї проблеми є особливо важливим,
– написала прессекретарка.
Українська сторона зазначила, що врегулювання політичного блоку питань можливе лише після повного вирішення безпекового блоку питань Мінських угод, разом з врегулюванням проблеми контролю за українсько-російським кордоном.
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Що відомо про розведення військ у Золотому:
- розпочалося воно о 12:00 29 жовтня та триватиме щонайменше 30 діб;
- розведення відбувається з обох сторін – на один кілометр від позицій;
- представники Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ вже підтвердили початок розведення сил і засобів у Золотому-4;
- на підтвердження старту розведення у Золотому вони запустили сигнальні ракети;
- ветерани-добровольці, що перебувають у Золотому, заявили, що розведення тут у жодному разі не можна проводити, оскільки обстріли тут не припиняються.
Зауважимо, що 30 червня завершилося розведення сил і засобів на узгодженій ділянці в Станиці Луганській. У результаті відбулися демонтаж передових фортифікаційних споруд і розмінування, також бойовики прибрали кілька бетонних блоків на ділянці розведення.
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