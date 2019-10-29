Ілюзії Зеленського про мир скоро розіб'ються, – експерти

Президент України має наполегливе бажання припинити вогонь на Донбасі, аби далі врегульовувати конфлікт дипломатичним шляхом, але він дуже скоро зрозуміє, що з Росією йому домовитись не вдасться. Таку думку в коментарях 24 каналу висловили військовий експерт й засновник фонду "Повернись живим" Віталій Дейнега та журналіст Павло Казарін.

Не дивлячись на те, що підконтрольні росіянам бойовики на Донбасі продовжували обстріли українських позицій, зокрема й точки, де розводять війська, розведення все-таки відбувається.

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Цього дуже хоче президент Зеленський. Він сподівається на те, що така міра наблизить встановлення миру на Донбасі шляхом переговорів у нормандському форматі. Він шукає прості відповіді на складні питання, але дуже скоро він переконається, що це неможливо. І чим швидше він це зрозуміє, тим краще буде для України,

– каже Віталій Дейнега.

Водночас журналіст Павло Казарін зауважив, що новій владі не вдасться домовитись з Росією на тих умовах, які б були прийнятні для українського суспільства.

"Нова українська влада поки живе ілюзіями, що їм вдасться домовитись із Росією й встановити мир на Сході. Росія використовує Донбас як інструмент для дестабілізації ситуації в Україні. Вони не відмовляться від цього. Мир на Донбасі можливий лише на умовах Росії, а якщо це відбудеться, то українське суспільство може зануритись в нове протистояння, оскільки багато хто не сприйматиме такої ситуації", – коментує Павло Казарін.

Що відомо про розведення сил і засобів у Золотому:

розпочалося воно о 12:00 29 жовтня та триватиме щонайменше 30 діб;

розведення відбувається з обох сторін – на один кілометр від позицій;

представники Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ вже підтвердили початок розведення сил і засобів у Золотому-4;

на підтвердження старту розведення у Золотому вони запустили сигнальні ракети;

ветерани-добровольці, що перебувають у Золотому, заявили, що розведення тут у жодному разі не можна проводити, оскільки обстріли тут не припиняються.

Нагадаємо, що у Кремлі позитивно сприйняли початок розведення військ на Донбасі. За словами помічника президента РФ Владислава Суркова, це може бути суттєвим поштовхом до зустрічі лідерів країн "нормандської четвірки" (Росії, України, Франції, Німеччини). Тим часом у Мінську погодили наступну точку розведення – Петрівське.