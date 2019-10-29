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      Розведення військ у Золотому: з’явилася реакція Кремля

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      У Путінва відреагували на розведення військ у Золотому
      У Путінва відреагували на розведення військ у Золотому / Соцмережі

      Помічник президента Росії Владислав Сурков назвав початок розведення сил і засобів на ділянці в Золотому "хорошою новиною".

      Як наголосив Сурков у коментарі російській інформаційній агенції ТАСС, розведення сил у Золотому може бути суттєвим поштовхом до зустрічі лідерів країн "нормандської четвірки" (Росії, України, Франції, Німеччини). 

      Усе про старт розведення військ у Золотому

      Хороша новина. На ділянці в Золотому сторони обмінялися сигналами про готовність до розведення сил. "Якщо все тут вийде, потрібно відразу розпочати аналогічні процедури в Петрівському. Після чого, не втрачаючи темпу, почати підготовку до нормандського саміту,
      – заявив помічник російського президента.

      Зрадів розведенню сил у Золотому й Президент України Володимир Зеленський. За його словами, Україна контролює чотири Золотих, зокрема Золоте-4, де відбувається розведення, щоправда одне Золоте не контролює. Водночас Зеленський заявив, що у Золотому зараз немає обстрілів.

      Що відомо про розведення силі засобів у Золотому:

      • розпочалося воно о 12:00 29 жовтня та триватиме щонайменше 30 діб;
      • розведення відбувається з обох сторін – на один кілометр від позицій;
      • представники Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ вже підтвердили початок розведення сил і засобів у Золотому-4
      • на підтвердження старту розведення у Золотому вони запустили сигнальні ракети;
      • ветерани-добровольці, що перебувають у Золотому, заявили, що розведення тут у жодному разі не можна проводити, оскільки обстріли тут не припиняються. 

      Зауважимо, що 30 червня завершилося розведення сил і засобів на узгодженій ділянці в Станиці Луганській. У результаті відбулися демонтаж передових фортифікаційних споруд і розмінування, також бойовики прибрали кілька бетонних блоків на ділянці розведення.

      Які події передували розведенню військ у Золотому

      На початку жовтня сюди прибули ветерани війни на Донбасі, зокрема бійці Нацкопусу, та волонтери. Відбулося це на тлі того, що Україна погодилася на формулу Штайнмаєра. Бійці, зі свого боку, заявили, що Україні слід відмовитися як від вищезазначеної формули, так і від відведення військ.

      26 жовтня між цими бійцями (вони називають себе добровольцями) та Володимиром Зеленський у Золотому виникла словесна перепалка. Однією із тем розмови було, зокрема було й розведення військ. Згодом, у командуванні Об’єднаних сил заявили, що ці люди не мають жодного стосунку до оборонних відомств і перебувають тут незаконно. Бійці ж усе спростовують і заявляють, що Зеленський віддав наказ її вибити.

      Дивіться повне відео діалогу між Зеленським і бійцями-добровольцями у Золотому

      Уранці 28 жовтня до Золотого прибули озброєні правоохоронці та почали перевіряти воїнів. Проте заступник очільника Нацполіції Вадим Троян запевнив, що ніхто нікого з Золотого не виганятиме, а якщо це станеться, він подасть у відставку. Увечері того ж дня ветерани заявили, що їх обстріляли бойовики.

      розведення сил на донбасі
      Якою може бути ситуація на Донбасі після розведення сил / Інфографіка 24 каналу

      Розведення військ у золотому: хроніка останніх подій

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      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Війна на Донбасі Розведення військ Ситуація у Золотому Новини України Новини політики Нормандський формат
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