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      У Золоте-4 приїхала озброєна поліція, хочуть виселити "Азов": фото

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      Озброєні поліцейські у Золотому-4
      Озброєні поліцейські у Золотому-4 / Фото з Facebook Maks Levin

      У Золоте-4 вранці 28 жовтня приїхали правоохоронці, які збираються виселити з селища добровольців "Азову". Останні виступають проти відведення військ.

      Журналіст Макс Левін розповів, що до місця, де перебувають представники Нацкорпусу, приїхало 18 правоохоронців.

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      Самі поліцейські відзначили, що прибули нібито перевірити автомобіль журналістів, який перебуває дуже близько до лінії розмежування.

      Золоте-4. Поліція збирається виселяти "Азов". Приїхали щойно, озброєні, під приводом перевірити мою машину (підозріле авто),
      – розповів Левін.

      За його словами, правоохоронці не вчиняли жодних силових дій щодо добровольців. Вони переглянути документи журналістів і від'їхали від місця дислокації добровольців.

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      Самі бійці розповіли, що їм стало відомо, що поліція збирається їх "виселити" з населеного пункту. Офіційних повідомлень про такі заходи наразі не було.

       

      Скандал між Зеленським і добровольцями у Золотому: головне

      • На початку жовтня ветерани бойових дій на Донбасі прибули Золоте. Вони пояснили, що залишатимуться там до тих пір, поки керівництво України офіційно не відмовиться від ідеї відведення військ і формули Штайнмаєра. Або ж до повернення ЗСУ на позиції в разі, якщо відведення все ж відбудеться.
      • 26 жовтня до добровольців навідався президент Володимир Зеленський. Їхня розмова вийшла надемоційною, і з обох боків лунали гучні заяви. Зокрема, український президент наголосив, що йому "пофіг, з ким буде перемир'я". Головне для держави – повернути території і припинити війну, в якій гинуть люди.
      • За словами Зеленського, про добровольців йому розповіли місцеві жителі – нібито "група озброєних людей оселилася на околиці у приватному будинку", чим неабияк перелякала людей. 
      • У Командуванні Об’єднаних сил заявили, що ці люди не мають жодного стосунку ані до ЗСУ, ані до силових відомств, тому не мають права перебувати та діяти у районі проведення ООС.
      • Самі добровольці з Золотого заявили, що Зеленський віддав наказ їх вибити з селища. Вони ж, зі свого боку, наголошують, що нікуди із Золотого не підуть – залишатимуться там у будь-якому разі.

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      Теги: Новини України Новини політики Поліція Війна на Донбасі "Азов" Розведення військ Зеленський у Золотому Журналісти
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