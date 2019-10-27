У Зеленського показали повне відео діалогу із добровольцями: їхню зброю вже вивезли

Зброю, яка перебувала в розпорядженні добровольців у Золотому, вже вивезли 27 жовтня. Сталося це після того, як Володимир Зеленський зустрівся та емоційно поговорив із ними під час свого 2-денного візиту на передову.

Фільм-звіт про візит президента у Золоте, де має відбутися розведення сил, опублікували на його фейсбук-сторінці.

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Окрім зустрічей та розмов із місцевими мешканцями, які і становлять велику частину відео, у президента показали і повну його розмову із добровольцями. Володимир Зеленський прийшов до будинку, в якому вони зупинились.

Частина розмови президента із добровольцями

Добровольці​: А Ви відводити приїхали?

Зеленський: Ми приїхали побачити, як люди до цього відносяться. Побачити, що люди кажуть.

Добровольці​: І що кажуть?

Зеленський: Кажуть, відводити треба.

Добровольці​: А нам вони весь цей час, поки ми тут, казали, що не треба. Ми вже робили такі кроки, після цього заплатили дуже велику ціну. Ті, хто йдуть такими шляхами до перемир'я, намагаючись вирішити питання, як правило, отримують і ганьбу, і подальшу війну. ... Коли ми намагаємось швидко це зробити, самі себе заганяємо в рамки певні.

Зеленський: Чим вимірюється швидкість, про яку ти тільки що сказав?... Я вимірюю так: гинуть люди – щодня повідомлення6 поранення, вбиті. Ми, може, і не вирішимо всю ці історію, може бути. Ми хочемо, хоча б намагаємося це зробити.

Попрощавшись із учасниками акції, Зеленський згадує, що "ми ж не зайшли до них, зброю не подивились". Тоді повертається і говорить ветеранам вивезти зброю із Золотого.

Я вам кажу по-людськи і маю на це законодавчі права. Я вам не погрожую нічим, я вам кажу по-людськи: пацани, приберіть зброю,

– сказав Зеленський.

Після цього відбувається скандальний діалог Зеленського з чоловіком на ім'я Денис, який запитує президента щодо можливості зустрічі з учасниками акцій "Ні капітуляції". Коротку версію відео, яке викликало шквал критики через тон президента та заяви президента, дивіться тут.

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Наприкінці відео на екрані з'являється напис: "За інформацією МВС України, 27 жовтня незаконна зброя, яка перебувала в розпорядженні учасників акції проти розведення військ, була вивезена із Золотого".\

Дивіться опубліковане президентом відео розмови із добровольцями

Що відомо про добровольців у Золотому?

На початку жовтня ветерани бойових дій на Донбасі прибули Золоте . Вони пояснили, що залишатимуться там до тих пір, поки керівництво України офіційно не відмовиться від ідеї відведення військ і формули Штайнмаєра. або до повернення ЗСУ на позиції в разі, якщо відведення все ж відбудеться.

. Вони пояснили, що залишатимуться там до тих пір, поки керівництво України офіційно не відмовиться від ідеї відведення військ і формули Штайнмаєра. або до повернення ЗСУ на позиції в разі, якщо відведення все ж відбудеться. Зеленський пояснював, що йому розповіли місцеві жителі, нібито "група озброєних людей оселилася на околиці у приватному будинку", чим неабияк перелякала людей.

Натомість у Командуванні Об’єднаних сил, зі свого боку, заявили, що ці люди не мають жодного стосунку до українського силового блоку та перебувають у Золотому зі зброєю незаконно.

Як це коментують самі добровольці?

Після розмови з президентом Володимиром Зеленським добровольці з Золотого заявили, що український президент віддав наказ їх звідти вибити. Вони ж, зі свого боку, наголошують, що нікуди із золотого не підуть – залишатимуться там у будь-якому разі.

Розведення сил на Донбасі:

30 червня у ОБСЄ повідомили, що як українські воїни, так і бойовики завершили розведення сил і засобів на узгодженій ділянці в Станиці Луганській. У результататі відбулися демонтаж передових фортифікаційних споруд і розмінування, також бойовики прибрали кілька бетонних блоків на ділянці розведення.

на узгодженій ділянці в Станиці Луганській. У результататі відбулися демонтаж передових фортифікаційних споруд і розмінування, також бойовики прибрали кілька бетонних блоків на ділянці розведення. 1 жовтня Президент України Зеленський розповів, що на зустрічі Тристоронньої контактної групи в Мінську сторони домовились про початок розведення військ у селі Петрівське на Донеччині та місті Золоте на Луганщині.

на Луганщині. Розведення сил і засобів мало б стартувати через 7 днів повної тиші на Донбасі. Проте це досі не сталося, оскільки проросійські бойовики не припиняють вести вогонь.

Низка громадських активістів та учасників бойових дій виступили проти розведення військ, називаючи цей процес "капітуляцією перед Росією". В Україні десятки тисяч людей вийшли на акції протесту.



Якою може бути ситуація на Донбасі після розведення сил / Інфографіка 24 канал