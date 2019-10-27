11:48
27 жовт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ЗЕЛЕНСЬКИЙ У ЗОЛОТОМУ СТРІЛЯНИНА У ХАРКОВІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Видовища для прихожан. Лукашенко сходить з розуму
      Вєсті Кремля
      19:14, 26 жовтня
      Вєсті.UA. Жир: Чому Луценко поїхав до Лондона. Як Азаров готується до Геловіну
      Вєсті.UA
      17:55, 26 жовтня
      "Корупційне кубло": що відбувається на держпідприємстві з радіоактивних речовин "Ізотоп"
      ЦРУ
      09:00, 25 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ЗЕЛЕНСЬКИЙ У ЗОЛОТОМУ СТРІЛЯНИНА У ХАРКОВІ

      Соромно за президента, – Сенцов про скандал із Зеленським у Золотому

      3855 Читать новость на русском
      Олег Сенцов
      Олег Сенцов / Getty images

      "Стендап із серії "Я не лох" – саме так ексбранець Кремля назвав поведінку президента Володимира Зеленського у Золотому. Там гарант у зухвалій формі поспілкувався із добровольцями, переконуючи їх скласти зброю.

      Про своє враження від розмови Зеленського з бійцем Сенцов написав на власній фейсбук-сторінці.

      Читайте також: Добровольці з Золотого: Зеленський віддав наказ викинути нас

      Переглянув вчорашнє гучне відео стендапу з серії "Я не лох". В результаті: сором за президента і гордість за добровольця,
      – наголосив він.

      Колишній політв’язень також уточнив: він не пише про військових, бо "не має на це морального права, оскільки не був на війні".

      Хочеться лише сказати їм спасибі, за те, що у нас все ще є своя країна,
      – додав Олег Сенцов.

      Що відомо про скандал із Зеленським у Золотому?

      За словами українського президента, про добровольців йому розповіли місцеві жителі – нібито "група озброєних людей оселилася на околиці у приватному будинку", чим неабияк перелякала людей.

      У Командуванні Об’єднаних сил, своєю чергою, заявили, що ці люди не мають жодного стосунку ані до ЗСУ, ані до силових відомств, тому не мають права перебувати та діяти у районі проведення ООС.

      Сама ж розмова між президентом і добровольцями вийшла дуже емоційною. Під час однієї зі словесних перепалок гарант відмовився вислухати бійця, який розповідав йому про акції "Ні капітуляції", що відбуваються по Україні, та зверхньо додав: "Я президент, мені 42 роки, я не лох якийсь. Кажу тобі – зброю приберіть".

      Під час іншої – Зеленський заявив, що йому "пофіг, з ким буде перемир'я".

      Основною темою спілкування гаранта з добровольцями було розведення військ, що має відбутися у Золотому. Зеленський переконує, що він і місцеві жителі є готовими до цього, натомість добровольці виступають проти.

      Розведення військ: що про це відомо?

      • Під час зустрічі Тристоронньої контактної групи у Мінську ще 1 жовтня сторони домовилися про розведення військ на Донбасі. Начебто лише після цього може відбутися зустріч лідерів "нормандської четвірки".
      • Так, розведення мало стартувати 7 жовтня, втім, цього так і не сталось, бо проросійські бойовики увесь час ведуть обстріл українських позицій.
      • Розведення сил можливе лише за умови режиму тиші впродовж 7-ми днів.
      • Втім, в Україні частина громадян залишається не вдоволена домовленостями, досягнутими у Мінську.
      • Зокрема, група добровольців, ветеранів АТО, волонтерів у жовтні поїхали у Золоте (одна з позицій, де мають бути розведені війська) та заявили, що захищатимуть мирне населення селища і не допускатимуть відступу українців з цієї позиції.

      розведення сил на Донбасі
      Розведення сил на Донбасі/ інфографіка 24 каналу

      blog_ava
      Гороскоп на 27 жовтня для всіх знаків зодіаку
      сьогодні
      5188
      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України Новини політики Олег Сенцов Українці в полоні РФ Заручники Війна на Донбасі Зеленський у Золотому Скандал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Викривачі корупції: чи можна купити відповідальність?
      сьогодні , 08:40 Викривачі корупції: чи можна купити відповідальність?
      Ярослав Гришин 190
      Чому Україна, на відміну від Грузії, не може подолати корупцію, – експосол Катамадзе
      сьогодні , 08:00 Чому Україна, на відміну від Грузії, не може подолати корупцію, – експосол Катамадзе
      Ірина Поліщук 5584
      Як зберігати відчуття спокою та втримати баланс перед негативними думками: поради коуча
      26 жовтня , 22:00 Як зберігати відчуття спокою та втримати баланс перед негативними думками: поради коуча
      Блог Медіа 1260
      Непривлекательная Россия и неинтересный Крым
      26 жовтня , 19:00 Непривлекательная Россия и неинтересный Крым
      Злой Одессит 11114
      Як покарає фракція "слуг народу" і при чому тут Олександр Дубінський
      26 жовтня , 16:02 Як покарає фракція "слуг народу" і при чому тут Олександр Дубінський
      Антон Голобородько 7608
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук