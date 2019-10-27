Соромно за президента, – Сенцов про скандал із Зеленським у Золотому

"Стендап із серії "Я не лох" – саме так ексбранець Кремля назвав поведінку президента Володимира Зеленського у Золотому. Там гарант у зухвалій формі поспілкувався із добровольцями, переконуючи їх скласти зброю.

Про своє враження від розмови Зеленського з бійцем Сенцов написав на власній фейсбук-сторінці.

Читайте також: Добровольці з Золотого: Зеленський віддав наказ викинути нас

Переглянув вчорашнє гучне відео стендапу з серії "Я не лох". В результаті: сором за президента і гордість за добровольця,

– наголосив він.

Колишній політв’язень також уточнив: він не пише про військових, бо "не має на це морального права, оскільки не був на війні".

Хочеться лише сказати їм спасибі, за те, що у нас все ще є своя країна,

– додав Олег Сенцов.

Що відомо про скандал із Зеленським у Золотому?

За словами українського президента, про добровольців йому розповіли місцеві жителі – нібито "група озброєних людей оселилася на околиці у приватному будинку", чим неабияк перелякала людей.

У Командуванні Об’єднаних сил, своєю чергою, заявили, що ці люди не мають жодного стосунку ані до ЗСУ, ані до силових відомств, тому не мають права перебувати та діяти у районі проведення ООС.

Сама ж розмова між президентом і добровольцями вийшла дуже емоційною. Під час однієї зі словесних перепалок гарант відмовився вислухати бійця, який розповідав йому про акції "Ні капітуляції", що відбуваються по Україні, та зверхньо додав: "Я президент, мені 42 роки, я не лох якийсь. Кажу тобі – зброю приберіть".

Під час іншої – Зеленський заявив, що йому "пофіг, з ким буде перемир'я".

Основною темою спілкування гаранта з добровольцями було розведення військ, що має відбутися у Золотому. Зеленський переконує, що він і місцеві жителі є готовими до цього, натомість добровольці виступають проти.

Розведення військ: що про це відомо?

Під час зустрічі Тристоронньої контактної групи у Мінську ще 1 жовтня сторони домовилися про розведення військ на Донбасі. Начебто лише після цього може відбутися зустріч лідерів "нормандської четвірки".

Так, розведення мало стартувати 7 жовтня, втім, цього так і не сталось, бо проросійські бойовики увесь час ведуть обстріл українських позицій.

Розведення сил можливе лише за умови режиму тиші впродовж 7-ми днів.

Втім, в Україні частина громадян залишається не вдоволена домовленостями, досягнутими у Мінську.

Зокрема, група добровольців, ветеранів АТО, волонтерів у жовтні поїхали у Золоте (одна з позицій, де мають бути розведені війська) та заявили, що захищатимуть мирне населення селища і не допускатимуть відступу українців з цієї позиції.



Розведення сил на Донбасі/ інфографіка 24 каналу