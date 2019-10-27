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      ЗЕЛЕНСКИЙ В ЗОЛОТОМ ПЕРЕСТРЕЛКА В ХАРКОВЕ

      Стыдно за президента, – Сенцов о скандале с Зеленским в Золотом

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      Олег Сенцов
      Олег Сенцов / Getty images

      "Стендап из серии "Я не лох" – именно так экс-пленник Кремля назвал поведение президента Владимира Зеленского в Золотом. Там гарант в дерзкой форме пообщался с добровольцами, убеждая их сложить оружие.

      О своем впечатлении от разговора Зеленского с бойцом Сенцов написал на собственной странице в фейсбук.

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      Просмотрел вчерашнее громкое видео стендапа из серии "Я не лох". В итоге: стыд за президента и гордость за добровольца,
      – подчеркнул он.

      Бывший политзаключенный также уточнил: он не пишет о военных, поскольку "не имеет на это морального права, поскольку не был на войне".

      Хочется только сказать им спасибо, за то, что у нас все еще есть своя страна,
      – добавил Олег Сенцов.

      Что известно о скандале с Зеленским в Золотом?

      По словам украинского президента, о добровольцах ему рассказали местные жители – якобы "группа вооруженных людей поселилась на окраине в частном доме", чем очень перепугала людей.

      В командовании Объединенных сил, в свою очередь, заявили, что эти люди не имеют никакого отношения ни к ВСУ, ни к силовым ведомствам, поэтому не имеют права находиться и действовать в районе проведения ООС.

      Сам же разговор между президентом и добровольцами получился очень эмоциональным. Во время одной из словесных перепалок гарант отказался выслушать бойца, который рассказывал ему об акциях "Нет капитуляции", происходящих по Украине, и свысока добавил: "Я президент, мне 42 года, я не лох какой-то. Говорю тебе – оружие уберите".

      Во время другой – Зеленский заявил, что ему "пофиг, с кем будет перемирие".

      Основной темой общения гаранта с добровольцами было разведение войск, которое должно произойти в Золотом. Зеленский утверждает, что он и местные жители готовы к этому, между тем добровольцы выступают против.

      Разведение войск: что об этом известно?

      • Во время встречи Трехсторонней контактной группы в Минске еще 1 октября стороны договорились о разведении войск на Донбассе. Якобы только после этого может состояться встреча лидеров "нормандской четверки".
      • Так, разведение должно было стартовать 7 октября, однако этого так и не произошло, потому что пророссийские боевики все время ведут обстрелы украинских позиций.
      • Разведение сил возможно лишь при условии режима тишины в течение 7-ми дней.
      • Впрочем, в Украине часть граждан остается недовольной договоренностями, достигнутыми в Минске.
      • В частности, группа добровольцев, ветеранов АТО, волонтеров в октябре поехали в Золотое (одна из позиций, где должны быть разведены войска) и заявили что будут защищать мирное население поселка и не допустят отступления украинцев с этой позиции.

      разведение сил на Донбассе
      Разведение сил на Донбассе/ Инфографика 24 канала

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Новости политики Скандал Зеленский в Золотом Война на Донбассе Заложники Украинцы в плену РФ Олег Сенцов
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