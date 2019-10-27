Які дії підготував Зеленський щодо Золотого: чергова заява добровольців

Денис Янтар, що був одним із учасників палкої розмови з президентом Володимиром Зеленським, переконує, що українська влада наймає провокаторів, аби у підсумку виселити українських добровольців з Золотого.

Як розповів він у відеозверненні, яке поширив телеграм-канал "Останній блокпост #Ні_Капітуляціїї", ця ніч у Золотому пройшла спокійно та ніхто добровольців не штурмував. Те, що "влада не зробила недолугі кроки, які призвели б, можливо, до гірких наслідків", Янтар пояснює, зокрема, підтримкою з боку людей.

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Натомість нам стало відомим, що зараз спецслужби та поліція намагаються з Золотого забрати хоч когось, щоб зробити якісь заяви чи писати петицію проти нас, щоб нас виселити,

– додав доброволець.

Водночас він наголосив, що у будь-якому разі добровольці залишатимуться у Золотому.

"Ми – за Україну! Ми – на українській Землі" – підсумував Денис Янтар.

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До слова, після розмови з президентом Володимиром Зеленським добровольці з Золотого заявили, що український президент віддав наказ їх звідти вибити.

Що відомо про добровольців з Золотого

У Золотому найближчим часом має відбутися розведення військ. Добровольці, що тут перебувають, виступають проти цього. Прибули вони сюди разом із ветеранами війни на Донбасі та волонтерами на початку жовтня. За їхніми словами, залишатимуться вони у Золотому доти, поки керівництво України офіційно не відмовиться від ідеї відведення військ і формули Штайнмаєра, або до повернення ЗСУ на позиції в разі, якщо відведення все ж відбудеться. Також добровольці заявили, що захищатимуть мирне населення селища і не допускатимуть відступу українців з цієї позиції.

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Напередодні добровольці провели надемоційну розмову з українським президентом Володимиром Зеленським, зокрема й на тему розведення військ. Зауважимо, що під час неї лунали гучні заяви як з боку президента, так і з боку людей, що назвалися добровольцями. Зокрема, Зеленський заявив, що йому "пофіг, з ким буде перемир'я".

За словами Зеленського, йому розповіли місцеві жителі – нібито "група озброєних людей оселилася на околиці у приватному будинку", чим неабияк перелякала людей. Тому він вирішив усе з’ясувати. У Командуванні Об’єднаних сил, зі свого боку, заявили, що ці люди не мають жодного стосунку до українського силового блоку та перебувають у Золотому зі зброєю незаконно.

Розведення сил на Донбасі: коротко

30 червня у ОБСЄ повідомили, що як українські воїни, так і бойовики завершили розведення сил і засобів на узгодженій ділянці в Станиці Луганській. У резульататі відбулися демонтаж передових фортифікаційних споруд і розмінування, також бойовики прибрали кілька бетонних блоків на ділянці розведення.

1 жовтня Президент України Зеленський розповів, що на зустрічі Тристоронньої контактної групи в Мінську сторони домовились про початок розведення військ у селі Петрівське на Донеччині та місті Золоте на Луганщині.

За словами спецпредставника ОБСЄ в ТКГ Мартіна Сайдіка, розведення сил і засобів заплановано було на 7 жовтня.

Міністр оборони Андрій Загороднюк заявив, що внаслідок розведення українські військові мали б відійти на відстань, яка дозволила б одразу повернутися назад у разі порушення домовленостей з боку проросійських бойовиків.

Розведення сил і засобів мало б стартувати через 7 днів повної тиші на Донбасі. Проте це досі не сталося, оскільки проросійські бойовики не припиняють вести вогонь.



Якою може бути ситуація на Донбасі після розведення сил / Інфографіка 24 канал