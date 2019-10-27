Какие действия подготовил Зеленский относительно Золотого: очередное заявление добровольцев

Денис Янтарь, который был одним из участников пылкой беседы с президентом Владимиром Зеленским, убеждает, что украинская власть нанимает провокаторов, чтобы в итоге выселить украинских добровольцев из Золотого.

Как рассказал он в видеообращении, которое распространил телеграмм-канал "Последний блокпост #Ні_Капітуляціїї", эта ночь в Золотом прошла спокойно и никто добровольцев не штурмовал. То, что "власть не сделала нелепые шаги, которые привели бы, возможно, к горьким последствиям", Янтарь объясняет, в частности, поддержкой со стороны людей.

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Зато нам стало известным, что сейчас спецслужбы и полиция пытаются из Золотого забрать хоть кого-то, чтобы сделать какие-то заявления или писать петицию против нас, чтобы нас выселить,

– добавил доброволец.

В то же время он отметил, что в любом случае добровольцы будут оставаться в Золотом.

"Мы – за Украину! Мы – на украинской Земле", – подытожил Денис Янтарь.

Заявление Дениса Янтаря относительно действий украинской власти в Золотом: смотрите видео

К слову, после разговора с президентом Владимиром Зеленским добровольцы из Золотого заявили, что украинский президент отдал приказ их оттуда выбить.

Что известно о добровольцах из Золотого

В Золотом в ближайшее время должно состояться разведение войск. Добровольцы, которые здесь находятся, выступают против этого. Прибыли они сюда вместе с ветеранами войны на Донбассе и волонтерами в начале октября. По их словам, они будут оставаться в Золотом до тех пор, пока руководство Украины официально не откажется от идеи отвода войск и формулы Штайнмайера, или до возвращения ВСУ на позиции в случае, если отвод все же состоится. Также добровольцы заявили, что будут защищать мирное население поселка и не допустят отступления украинцев с этой позиции.

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Накануне добровольцы провели очень эмоциональный разговор с украинским президентом Владимиром Зеленским, в том числе и на тему разведения войск. Заметим, что во время него звучали громкие заявления как со стороны президента, так и со стороны людей, что назвались добровольцами. В частности, Зеленский заявил, что ему "пофиг, с кем будет перемирие".

По словам Зеленского, ему рассказали местные жители – якобы "группа вооруженных людей поселилась на окраине в частном доме", чем изрядно перепугала людей. Поэтому он решил все выяснить. В Командовании Объединенных сил, со своей стороны, заявили, что эти люди не имеют никакого отношения к украинскому силовому блоку и находятся в Золотом с оружием незаконно.

Разведение сил на Донбассе: коротко

30 июня в ОБСЕ сообщили, что как украинские воины, так и боевики завершили разведение сил и средств на согласованном участке в Станице Луганской. В резульатате произошли демонтаж передовых фортификационных сооружений и разминирование, также боевики убрали несколько бетонных блоков на участке разведения.

1 октября Президент Украины Зеленский рассказал, что на встрече Трехсторонней контактной группы в Минске стороны договорились о начале разведения войск в селе Петровское в Донецкой области и городе Золотое на Луганщине.

По словам спецпредставителя ОБСЕ в ТКГ Мартина Сайдика, разведение сил и средств запланировано было на 7 октября.

Министр обороны Андрей Загороднюк заявил, что в результате разведения украинские военные должны были бы отойти на расстояние, которое позволило бы сразу вернуться обратно в случае нарушения договоренностей со стороны пророссийских боевиков.

Разведение сил и средств должно стартовать через 7 дней полной тишины на Донбассе. Однако это до сих пор не произошло, поскольку пророссийские боевики не прекращают вести огонь.



Какой может быть ситуация на Донбассе после разведения сил / Инфографика 24 канал