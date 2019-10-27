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      Какие действия подготовил Зеленский относительно Золотого: очередное заявление добровольцев

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      Президент Владимир Зеленский в Золотом
      Президент Владимир Зеленский в Золотом / Пресс-служба Офиса Президента

      Денис Янтарь, который был одним из участников пылкой беседы с президентом Владимиром Зеленским, убеждает, что украинская власть нанимает провокаторов, чтобы в итоге выселить украинских добровольцев из Золотого.

      Как рассказал он в видеообращении, которое распространил телеграмм-канал "Последний блокпост #Ні_Капітуляціїї", эта ночь в Золотом прошла спокойно и никто добровольцев не штурмовал. То, что "власть не сделала нелепые шаги, которые привели бы, возможно, к горьким последствиям", Янтарь объясняет, в частности, поддержкой со стороны людей.

      Что еще заявлял Денис Янтарь? Экс-боец "Азова" рассказал о споре с Зеленским в Золотом-4

      Зато нам стало известным, что сейчас спецслужбы и полиция пытаются из Золотого забрать хоть кого-то, чтобы сделать какие-то заявления или писать петицию против нас, чтобы нас выселить,
      – добавил доброволец.

      В то же время он отметил, что в любом случае добровольцы будут оставаться в Золотом.

      "Мы – за Украину! Мы – на украинской Земле", – подытожил Денис Янтарь.

      Заявление Дениса Янтаря относительно действий украинской власти в Золотом: смотрите видео

      К слову, после разговора с президентом Владимиром Зеленским добровольцы из Золотого заявили, что украинский президент отдал приказ их оттуда выбить.

      Что известно о добровольцах из Золотого

      В Золотом в ближайшее время должно состояться разведение войск. Добровольцы, которые здесь находятся, выступают против этого. Прибыли они сюда вместе с ветеранами войны на Донбассе и волонтерами в начале октября. По их словам, они будут оставаться в Золотом до тех пор, пока руководство Украины официально не откажется от идеи отвода войск и формулы Штайнмайера, или до возвращения ВСУ на позиции в случае, если отвод все же состоится. Также добровольцы заявили, что будут защищать мирное население поселка и не допустят отступления украинцев с этой позиции.

      Обратите внимание! Зеленский добровольцу, который попал на фронт в 18 лет: Иди в армию защищать, Боря

      Накануне добровольцы провели очень эмоциональный разговор с украинским президентом Владимиром Зеленским, в том числе и на тему разведения войск. Заметим, что во время него звучали громкие заявления как со стороны президента, так и со стороны людей, что назвались добровольцами. В частности, Зеленский заявил, что ему "пофиг, с кем будет перемирие".

      По словам Зеленского, ему рассказали местные жители – якобы "группа вооруженных людей поселилась на окраине в частном доме", чем изрядно перепугала людей. Поэтому он решил все выяснить. В Командовании Объединенных сил, со своей стороны, заявили, что эти люди не имеют никакого отношения к украинскому силовому блоку и находятся в Золотом с оружием незаконно.

      Разведение сил на Донбассе: коротко

      • 30 июня в ОБСЕ сообщили, что как украинские воины, так и боевики завершили разведение сил и средств на согласованном участке в Станице Луганской. В резульатате произошли демонтаж передовых фортификационных сооружений и разминирование, также боевики убрали несколько бетонных блоков на участке разведения.
      • 1 октября Президент Украины Зеленский рассказал, что на встрече Трехсторонней контактной группы в Минске стороны договорились о начале разведения войск в селе Петровское в Донецкой области и городе Золотое на Луганщине.
      • По словам спецпредставителя ОБСЕ в ТКГ Мартина Сайдика, разведение сил и средств запланировано было на 7 октября.
      • Министр обороны Андрей Загороднюк заявил, что в результате разведения украинские военные должны были бы отойти на расстояние, которое позволило бы сразу вернуться обратно в случае нарушения договоренностей со стороны пророссийских боевиков.
      • Разведение сил и средств должно стартовать через 7 дней полной тишины на Донбассе. Однако это до сих пор не произошло, поскольку пророссийские боевики не прекращают вести огонь.

      розведення сил на донбасі
      Какой может быть ситуация на Донбассе после разведения сил / Инфографика 24 канал

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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Зеленский в Золотом Операция Объединенных сил
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